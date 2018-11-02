Huawei Mate 20 Pro İlk Güncellemesini Aldı

Kısa zaman öncesinde piyasaya sürülen amiral gemisi olan Mate 20 Pro ilk güncellemesini aldı. Mağazalarda ki yerini bir kaç gün önce alan amiral gemisi, Amerika ve Güney Afrika 491MB‘lık bir güncellemeye şimdiden sahip oldu. Diğer ülkelerinde kısa zaman içerisinde almaya başlayacağı, Huawei tarafından ifade edildi.

Güncelleme sürümü EMUI 9.0.0.126‘dır. Güncelleme, Ekim ayı güvenlik yamasını içermektedir. Çünkü Google, henüz Kasım ayı için bir güvenlik yaması yayımlamamıştır.

Güncelleme ayrıca, çekim sırasında videolar için yapay zeka teknolojisi kullanarak renk uyumunu sağlama, arka plan bulanıklığı ve vintage dahil olmak üzere kamera için yeni filtreler ve efektlerle birlikte gelir. Yerleşik yapay zekanın yakınlaştırma özelliği, daha iyi netlik sağlamak için odağı ayarlamaya yardımcı olmaktadır.

Mate 20 Pro’nuzdaki güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, Ayarlar> Sistem> Sistem güncellemesine gidip manuel olarak kontrol edebilirsiniz.