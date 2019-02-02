Huawei Mate 20 Pro İnceleme

Samsung Galaxy Note 9‘dan biraz pahalı ve iPhone XS‘den biraz daha düşük bir fiyata sahip olabileceğiniz Huawei Mate 20 Pro, şirketin şu ana kadar ürettiği telefonlar arasında bir yıldız.

Arkada üç fantastik kamera ile zengin özelliklere sahip bir cihaz. Uzun süre dayanabilen bir pil ömrünün yanı sıra tasarım açısından en iyi telefon.

Aslında daha öncesinden Huawei, EMUI ara yüzünde değişiklik yapıp, Mate 20 Pro’ya özel bir arayüz geliştirseydi, 2018’de satın alabileceğiniz en iyi Android telefon olurdu. Mate serisi, her zaman Huawei’nin en çok ses getiren akıllı telefonları olmuştur. Huawei’nin P serisi için ayırdığı kamerayla ilgili donanım dışında, şirketin en son yeniliklerini her zaman Mate cihazları aldı.

Bir karşılaştırma yapacak olursak, son teknoloji donanımların olmaması Mate 10 Pro modelinin düşmesine neden oldu. Ancak yükseltilen model Mate 20 Pro’da her hangi bir olumsuz yorum gelmedi. Mate 20 Pro, sonunda Mate 10 Pro’da kullanılan 1080p panel yerine 1440p panel kullanan 6.3 inçlik bir ekrana sahip.

Aynı şekilde Mate 20 Pro, Huawei’nin 7 nm’lik bir FinFET işleminde ürettiği ve yepyeni HiSilicon Kirin 980 yonga setini destekliyor. Apple‘ın en son A12 Bionic yongasından daha iyi performans vaat ediyor. Parmak izi sensörü ayrıca Vivo NEX Ultimate veya Xiaomi Mi 8 Explorer Edition‘da gördüğümüz gibi ekranın altında geliyor.

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Leica markalı üçlü arka kamera kurulumu, ilk bakışta P20 Pro‘daki kameralara benziyor. Ancak Huawei faklı olarak monokrom sensörü yerine geniş açılı bir lens ekledi. Kamera ayrıca 5x optik zoom özelliği sayesinde mükemmel makro performansa sahip. Mate 20 Pro’nun kameralarının odak noktası, hiç şüphesiz P20 Pro’nun ana arka kamerasının tüm harika özelliklerini barındırıyor. Bunu da 40MP’lik kamerası ile yapıyor.

Huawei Mate 20 Pro – Tasarım

Birkaç yıl içinde Huawei, amiral gemisi telefonların son derece üst düzey performans sergilediği yeni nesil telefonlar üretmeye başladı. Mate 20 Pro, Huawei’nin en iyi telefonu. Samsung‘un Galaxy S serisinin kavisli kesimlerinden ilham aldı.

6.39 inçlik ekrana sahip bir telefon. Bu, olması gerekenden daha küçük hissettiren olağanüstü bir tasarım sergilemesine olanak sağladı. Galaxy S9 gibi, Mate 20 Pro da, cihazın önünde ve arkasında çizilmez dış hatlara sahip.

Huawei telefonlara çeşitli renkler eklemede oldukça usta. Bu yüzden Mate 20 Pro’nun çok çeşitli renk tonları mevcut. Aynı zamanda telefonun çizilmez desenlerden oluşan ve arka panelinde bulunan tırtıklı bir dokuya sahip. Bunları resimlerde görmek neredeyse imkansız. Ancak telefonu elinize alıp, arkasında elinizi gezdirdiğinizde bunun farkına varabilirsiniz.

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İşin garip yanı, bu dokulu arka panel yalnızca yeşil ve mavi seçeneklerde mevcut.

Diğer renklerde ise Huawei P20 Pro tarafından ünlenen ünlü daha pürüzsüz bir sırt var. Mate 20 Pro, piyasada ki en büyük telefon olmasa da, sırtındaki bu doku ile çok daha rahat hissediyor.

Öne çıkan tasarım özellikleri

Telefonun bir kenarında güç düğmesi ve ses kontrol tuşları mevcutken, diğer kenarda her hangi birşey bulunmaz.

USB-C, Huawei Mate 20 Pro’daki tek bağlantı noktasıdır. Yani burada kulaklık girişi yok. Bununla birlikte, örneğin bir TV’yi kontrol etmek için üstte bir kızılötesi noktası var. Apple’ın aksine, Huawei sizi yalnızca yüz kilidini kullanmaya zorlamıyor. Bunun yerine, telefonun OLED ekranının altına bir parmak izi tarayıcı yerleştirdi. Gülünç ve fütüristtik hissetmenin yanı sıra, bu kilit açma yöntemi daha temiz görünümlü bir cihaz ortaya çıkardır.

Aslında bu ekran içi parmak izi tarayıcıları, yalnızca geleneksel sensörler kadar iyi çalıştıklarında daha popüler hale gelecektir. Huawei Mate 20 Pro’yu uzun bir süre kullandıktan sonra, bunun iyi bir ilk deneme olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca bu teknolojiye sahip olan Xiaomi Mi 8 Pro‘dan çok daha iyi bir performans sergiler. Bununla birlikte, standart bir parmak izi sensöründe olduğundan daha fazla bastırmanız gerekeceğini ve güvenilir olmadığını unutmayın.

Ekran içi parmak izi sensörünün yanı sıra, iPhone XS’de yer alan yüz kilidi açma sistemi de idealdir. Ancak farklı olarak yüz haritasını belirlemek için sadece ön kamerayı kullanmak yerine, Mate 20 Pro bir Kızılötesi yayıcı, nokta projektör ve 24 megapiksel kamera kullanarak yüzünüzün derinlemesine bir haritasını oluşturur.

Bu sistem basit çözümlerden çok daha güvenlidir. Bankacılık ve genellikle parmak izi doğrulaması gerektiren diğer uygulamaların kilidini açmak için kullanılabilir. Ayrıca karanlıkta çok iyi çalışır, ekranı aydınlatmaya ve yorgun gözlerinizi kör etmeye zorlamadan çalışır.

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Huawei Mate 20 Pro – Ekran

Huawei Mate 20 Pro’nun bir diğer ön plana çıktığı bir konu ise mükemmel 6.39 inç, 19.5:9 OLED ekranı oluyor. Panel köşelere doğru yuvarlanmış, yanlara kavisli ve keskin hat çizmiş ve 3120 x 1440 çözünürlük ile donatılmıştır.

Burada eleştirilecek çok az şey var, ancak tek olumsuz nokta kıvrımlı kenarlardan hoşlanmıyorsanız, bu biraz hoşunuza gitmeyebilir. Ekranı telefonun kenarlarının üzerine eğmek, önce Samsung tarafından Edge serisi ve daha sonra Galaxy amiral gemileriyle popüler hale gelmişti.

Ancak Samsung son zamanlarda tasarımını geliştirdi. Galaxy Note 9’da keskin kenarların kavrayışının zor olmasında dolayı, kenarlar giderek daha az eğimli hale geldi. Mate 20 Pro da ise yanlar çok kıvrımlı ve keskin bir görünüme sahip.

Aynı zamanda Mate 20 Pro’nun paneli piyasadaki en iyi ekranlardan birisine sahip. OLED ekranı derin siyahlar ve sonsuz kontrastlar sunarken, renkleri oldukça doğal tutar. Kırmızılar aşırı doygunluk hissetmeden hoş bir canlılık patlaması yaşar ve yeşillikler aydınlık görünmez.

Renk performansını ayarlamak,(daha sadece, daha sıcak) veya doygunluğu artıran “Canlı” modunu etkinleştirmek için birçok seçenek de bulunmaktadır.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) video desteği de var. Ancak Netflix veya Amazon Prime şu anda özellikle Mate 20 Pro’nun ekranını desteklememektedir. YouTube’da yer alan HDR videolarını, olağanüstü gösterir.

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Ekranın tepesinde bulunan geniş ve düz çentik biyometrik yüz kilidi açma özelliği için gereken tüm sensörlere ev sahipliği yapmaktadır. Çentikler, özellikle ileri teknolojiyi gizler. Pro’daki çentik, iPhone’larda bulunan geniş çentiği taklit etmez. Burada birçok sensöre ev sahipliği yapar ve ekranın mümkün olduğunca dışarı itilebilmesini sağlar.

Huawei Mate 20 Pro – Performans

Şu anda piyasada Huawei Mate 20 Pro’dan daha hızlı bir Android telefonu yok. Sadece sentetik kriterleri en düzeye çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda yalnızca iPhone XS ve iPhone XS Max‘in sunduğu üst düzey özelliklerle eşleşen olağanüstü günlük kullanımlarını sunar.

Neden Mate 20 Pro, Android yarışmasından daha iyi? Cevap, işlemcide bitiyor. LG G7, OnePlus 6T, Galaxy S9 gibi 2018 Android amiral gemisi telefonlarında 10nm işlem kullanılarak oluşturulmuş bir işlemci olan Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti vardır.

Bunlardan farklı olarak Huawei Mate 20 Pro, Huawei tarafından kendi bünyesinde tasarlanan bir yonga seti olan Kirin 980 ile çalışıyor. Kirin 980, transistörler arasında daha küçük boşluklara izin veren 7nm mimarisi (Apple A12 Bionic gibi) kullanılarak yapılmıştır.

Daha küçük bir mesafe gelişmiş performansa ve daha da önemlisi daha iyi verime yol açar. Aynı zamanda dört düşük güçlü, iki orta ve iki yüksek güçlü çekirdeği kullanıyor – her biri özel görevlerden sorumlu.

Herhangi bir amiral gemisi hatta orta ölçekli bir Android telefonu elinize aldığınızda hızlı olduğunu anlarsınız. Ancak Mate 20 Pro daha hızlı hissettirir. Her hangi bir uygulama simgesine bastığınızda uygulamalar anında açılıyor; hissedilecek bir gecikme yoktur. Hiçbir şekilde yavaşlama olmaz.

Bu da 6GB RAM’den kaynaklanmaktadır. Huawei, Mate 20 Pro’nun hatta genel olarak Mate 20 serisinin 12 ila 18 ay arasında hızlı olmaya devam edeceğini iddia etmiştir.

Oyun Performansı

Grafiklerden bahsedecek olursak Mali G76 MP10 sayesinde, oyun söz konusu olduğunda bu telefon tam bir canavar. Aynı zamanda özel oyun telefonu olarak kullanabilir. Razer Phone 2‘ye rakip sayılabilir. Asphalt 9 gibi büyük oyunlar, belirgin şekilde daha hızlı açılmıştır. Pixel 3 veya Samsung Galaxy S9 modellerinden daha hızlı bir şekilde yarış yapabilirsiniz.

Huawei’nin telefonları, hem Wi-Fi hem de hücresel veriler söz konusu olduğunda oldukça iddialı bir performans göstermiştir. Bu durum burada geçerli. Telefon oldukça net bir ses çıkarır. Telefon çift SIM’i desteklediğinden, içine iki nano SIM yerleştirebilirsiniz.

İlginç bir şekilde, microSD desteği yok. Bunun yerine, Huawei Nano Bellek adında yeni bir genişletilebilir depolama kartı üretti. Adından da anlaşılacağı gibi, bu kart bir nano-SIM ile aynı boyutta ve aynı yuvaya uyuyor. MicroSD desteğinin eksikliği 128GB dahili depolama sayesinde gözardı edilebilir.

Eksik 3.5mm kulaklık girişini dengelemek için Huawei, kablolu kulaklıkların bağlanması için bir kutu dongle ile birlikte kutudaki kullanışlı bir USB-C kulaklık bağlantı kablosu verir. Ayrıca hem çentikten hem de alt kısmından gelen ses ile birlikte, iyi bir hoparlör kurulumu da var.

Huawei Mate 20 Pro – Yazılım

Huawei Mate 20 Pro’da beğeneceğiniz çok şey var. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ne yazık ki, yazılım konusunda hala çalışmaya ihtiyacı var.

Android 9 Pie tabanlı Huawei’nin sorunlu EMUI arayüzü var. Google’ın yazılımı ve iOS’un arayüzünün garip bir kombinasyonu olmaya devam ediyor. Simgeler bloklu ve çirkin, bildirimler çoğu zaman önemli bilgileri kaçırıyor ve Ayarlar menüsü bulmak zor.

Sorunlar da UX tasarımıyla sınırlı değildir; EMUI aktif olarak işlevselliği sınırlıyor gibi görünüyor. Kilit ekranında bildirimlerle etkileşime giremez ve bunlarla ilgili işlem yapamazsınız. Google hizmetlerinin düzgün ve güvenilir bir şekilde senkronize etmeyi reddettiği konusunda sürekli sorun yaşanmaktadır.

Huawei aynı zamanda Pie’in en büyük özelliklerinden ikisini aldı. Bunlara yeni özellikler ekleyerek değiştirdi. Digital Wellbeing artık Dijital Balance adı altında geliyor. Bu uygulama sayesinde uygulamalar için zamanlayıcıları ayarlamanıza, telefonunuzda günde ne kadar zaman geçirdiğinize dikkat etmenize ve geceleri renkleri azaltmanıza olanak sağlar.

Huawei Mate 20 Pro – Kamera

Geçtiğimiz 12 ay akıllı telefon kameraları için güçlü bir dönem oldu. Huawei ise mobil fotoğrafçılığı öne plana çıkarmak için elinden geleni yaptı. Gerçi bunu oluşturması birkaç yıl sürdü. Şirket ile Alman optik markası Leica arasında yüksek profilli ortaklık sayesinde nihayet etkileyici sonuçlar elde etti.

Telefonun arkasındaki 2×2’lik bir ızgarada yer alan ana 40 megapiksel f/1.8 sensör, yakınlaştırma için 8 megapiksel f/2.4 telefoto sensör ve 20 megapiksel f/2.2 ultra geniş sensör ile telefon adeta uçuyor. Ayrıca grubu tamamlayana çift tonlu bir LED flaş da var.

Bu ultra ince sensör, Huawei’nin bir süredir kullandığı monokrom sensörüne sahip Huawei P20 Pro’dan farklı olan en belirgin değişiklik. Bu akıllıca bir hareket gibi görünüyor ve pratikte karşılığını veren bir özellik. Hem normal odak uzaklığı, hem telefoto hem de ultra geniş sensöre sahip olmak, çekimlerinizde çok yönlülük seviyesi sunar.

En iyi çekimleri 40 megapiksel ana sensörden elde edeceksiniz. Varsayılan olarak Mate 20 Pro, 10 megapiksellik bindirmeler ile 40 megapiksel kamerayı kullanarak olağan üstü netlik sağlar. Tamamen 40 megapiksel çözünürlükte çekim yapabilirsiniz, ancak bu özellik mevcut özelliklerin sayısını sınırlar. Örneğin, zoom yapamazsınız ve sizi çok büyük dosya boyutlarıyla bırakır.

Kamera Modları

Renkler güzel ve canlıdır. Biraz ekstra renk pop var. Varsayılan olarak başka bir seçenek de Master AI (Yapay Zeka) modudur. Bu, Kirin 980 içerisindeki çift sinir motorlarını kullanarak sahnenin ve nesnelerin algılanmasını sağlar.

Kısacası resmin görünümünü değiştirir. Yapay zeka renkleri artırır, manzaraya küçük bir netlik ekler ve yüzleri pürüzsüzleştirir. Yine de hiçbir şey çok güçlü değil ve bu mod HDR’de de oluşuyor.

Master AI ayrıca çeşitli mevcut modlar arasında geçiş yapmanız gerektiğinde sizlere öneriler sunacaktır. Telefonu bir kişiye doğrultuğunuzda portre modunu etkinleştirir; bir köprüye geldiğinizde ultra genişi moda geçer.

Bazı durumlarda, Master AI görüntüde çok fazla değişiklik yapar ve çoğu zaman gökyüzündeki mavileri yükseltir. Yeşillerin ve kırmızıların doğal görünmemesine neden olur. Huawei fotoğrafları olabildiğince Instagram efektinde gibi çekiyormuş gibi hissettirir.

Yapay zeka değişikliklerinden gerçekten hoşlanmıyorsanız, özelliği tamamen kapatabilirsiniz. Bu sayede enstantaneler daha düz, dinamik aralık az ve renkten yoksun görünür. Ultra geniş çekimler kenarlarda bir miktar ayrıntı kaybına uğrayabilir. Ancak genel olarak ayrıntılar ve renkler iyidir.

Daha detaylı bilgi için: Pixel 3 vs Mate 20 Pro Gece Modu Kamera Karşılaştırması

8 megapiksel telefoto sensör, optik olarak dengelenmiş demetlerden yalnızca bir tanesidir. Bu da portreler çekerken kenar sıkışmalarını en aza indirmeye yardımcı olur. Sonuçlar gerçekten çok iyidir. Ayrıntılar çok ince saç tellerini bile alışılmadık şekilde netleştirmiştir.

Pixel 3 vs Mate 20 Pro Gece Modu Kamera Karşılaştırması 1 - 15

Mate 20 Pro’nun düşük ışıkta çekimleri gerçekten etkileyicidir. Renkler bozulmadan kalıyor ve bu süreçte gökyüzüne çok fazla gürültülü kalmıyor. Bu çekim birkaç saniye sürer ve çok parlak pozlama değerlerinde fotoğraf çeker. Bunları ise ciddi şekilde parlak bir fotoğraf içinde birleştirir.

Huawei Mate 20 Pro – Pil Ömrü

Huawei Mate 20 Pro’nun içine yerleştirilmiş bira 4200mAh kapasitede bir batarya var. Cihazın ne kadar üst düzey olduğunu düşündüğünüzde, bu oldukça büyük bir batarya. Aynı zamanda da etkileyici. Kapasitenin önerdiği gibi, dayanıklılık söz konusu olduğunda bu bir şampiyon.

Birçok telefon üreticisi genellikle iki günlük kullanım olduğunu iddia eder. Ancak Huawei Mate 20 Pro, 08: 00’dan ertesi günün gece yarısına kadar idare edebilen bir pil ömrüne sahip. Bu ise aktif kullanım sonucunda oluyor.

İyi bir pil optimizasyonunu kendinizde yapabilirsiniz. Ekran çözünürlüğünü manuel olarak değiştirebilir veya önceden yapılandırılmış iki pil tasarrufu modundan birini seçebilirsiniz. Telefonu, uzun ömür pahasına daha yüksek hız için optimize ederek tam tersini yapacak bir Performans modu bile var.

Yapılan görevlere göre tasarruflar arasında geçiş yapabilirsiniz. Her birinin farklı uygulamalarda gerçek bir fark yarattığı görebilirsiniz. Her şeyi varsayılan olarak bıraktığınızda bile ekran açıklık süresini ortalama 6-7 saat bekletebilirsiniz.

%50’ye ayarlanmış parlaklığıyla Wi-Fi üzerinden bir saatlik bir HD Netflix akışı yalnızca %5 güç tüketmektedir. Bu kadar az bir düşüş bile diğer Android telefonlardan daha iyidir. Çok yoğun, grafiksel olarak zorlu oyunlarda bile, oyun sırasında gücünü korumak için iyi bir iş yapıyor.

Şayet şarjınız azaldı ise daha deneyebileceğiniz birkaç yöntem de mevcuttur. 40W hızlı şarjı destekler, bu da yaklaşık 30 dakika içinde kabaca %65-70 doluluk oranı sağlar.

Kablosuz şarj etme desteği de vardır. İkinci bir Qi özellikli cihazı Mate 20 Pro’nun arkasıyla temas ettirdiğinizde diğer telefonu şarj edebilir. Örneğin, Mate 20 Pro’nuz varsa ve bir başkasının iPhone XS’sinin pili zayıfsa, telefonlarını kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.

Kullanışlı bir numaradır. Ancak biraz zayıftır. Bir iPhone XS Max cihazını 30 dakika boyunca Mate 20 Pro’nun üzerine bıraktığınızda, sadece %5’lik bir doluluk elde edersiniz.

Neden Huawei Mate 20 Pro’yu satın almalısınız?

Huawei Mate 20 Pro, şu anda satın alabileceğiniz en özellikli telefondur. Fantastik bir kamera, mükemmel ekran, rekabet gücü yüksek pil ömrü ve bir sürü kendine has yazılım geliştirmelerine sahip.

Ayrıca 40W’da hızlı şarjı destekler. Diğer telefonların yapamayacağı şeyleri bile yapabilir. Qi desteği bulunan diğer telefonları da şarj edebilirsiniz.

Huawei’nin kendi yazılımları ve ekranın kavisi hakkında hafif şikayetler var. Ancak bu gibi sorunları dert etmiyorsanız, sadece kamerası için bile satın alınabilir.

Huawei’nin telefonları her geçen gün daha iyi olmaya devam ediyor. Mate 20 Pro bunun en iyi örneği. Ortalama 7000 TL’lik fiyat ile şu anda piyasada bulunan diğer amiral gemisi telefonlara nazaran daha iyi mükemmel bir alternatif sunar.