Huawei Mate 20 (Pro), Mate 20 Porsche Desing için Depolama ve RAM Özellikleri Belli Oldu

Son raporlar neticesinde Hima, Laya ve Everest gibi isimlerin Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design akıllı telefonlarının kod isimleri olduğu belirlendi. Bu ayın başlarında bu cihazlar TENAA listesinde yerlerini almaya başlamıştı.

Ancak Çin yetkilileri kısa bir süre önce bu modellere ait birçok özellikleri ve görüntüleri tanıtmaya başlamıştı. Bugün, gelecek modellerden birisi olan Mate 20 serisinin TENAA listeleri oluşturulmaya devam ediyor. Bütün özellikleri henüz tam anlamıyla tanıtılmadı. Sadece depolama ve RAM çeşitleri TENAA listesinde resmi olarak açıklandı.

İşte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design‘ın depolama ve RAM çeşitleri hakkındaki tüm bilgiler:

Huawei Mate 20

HMA-AL00 ve HMA-TL00:

4GB RAM + 128GB ROM, 4GB RAM + 64GB ROM, 4GB RAM + 256GB ROM;

6GB RAM + 128GB ROM, 6GB RAM + 256GB ROM, 6GB RAM+ 512GB ROM;

8GB RAM + 128GB ROM, 8GB RAM + 256GB ROM, 8GB RAM + 512GB ROM

Huawei Mate 20 Pro

LYA-AL00 and LYA-TL00:

6GB RAM + 256GB ROM, 6GB RAM + 512GB ROM;

8GB RAM + 128GB ROM, 8GB RAM + 256GB ROM, 8GB RAM + 512GB ROM

LYA-AL00P:

6GB RAM + 256GB ROM;

6GB RAM + 512GB ROM;

8GB RAM + 256GB ROM

Huawei Mate 20 Pro

EVR-AL00 and EVR-TL00:

4GB RAM + 128GB ROM,4GB RAM + 256GB ROM;

6GB RAM + 256GB ROM,6GB RAM + 512GB ROM;

8GB RAM + 128GB ROM,8GB RAM + 256GB ROM, 8GB RAM + 512GB ROM

Yukarıdaki bilgiler biraz sıkıcı gelebilir. Ancak ALXX ve TLXX modellerinin aynı telefonun taşıyıcı/ağ farklı olduğunun farkında olmalısınız. Özetle, gelecek Huawei Mate 20 serisi amiral gemisi telefonları 8 GB RAM ile piyasaya sürülen ilk telefonlar olacak. Ayrıca, her üç Mate 20 telefonunun en yüksek yapılandırılmış modeli 512 GB depolama alanına sahip olduğunu görmek bir hayli heyecan verici.

Huawei‘nin 16 Ekim‘de düzenlenecek olan etkinliğinde Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design‘ın yukarıda sözü edilen tüm depolama ve RAM farklılıklarını onaylayıp onaylamayacağı tam anlamıyla kesinleşecektir.