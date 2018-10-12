Tanıtımına çok kısa bir süre kalan Mate 20 serisi akıllı telefonlar, 16 Ekim sonrasında resmiyet kazanacak. Sadece 3 günlük bir süre sonrasında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelinin Pro serisi için en çok beklenen akıllı telefonlardan biri oldu. 3 gün sonra resmi olarak tanıtıldığını göreceğimiz yeni akıllı telefon modelinin detayları ise gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni akıllı telefon modeli için bir satış sayfasının sızdırıldığı ortaya çıktı. Huawei Mate 20 Pro için yayınlanan satış sayfası ise tüm detayları ortaya çıkarmış oldu.

Huawei Mate 20 Pro Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Telefonların sadece özellikleri değil, satış sayfasında fiyatları da ortaya çıkmış oldu. Yeni modelin ekran özelliklerinden işe başlamak gerek. Daha öncede ortaya çıkan bilgilerde olduğu gibi Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonlarının 6.9 inçlik dev bir ekranla geleceğinden söz ediliyor.

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan ekranlar, AMOLED teknolojisinde olacak. AMOLED ekranın çözünürlük değeri kısmında ise 1440 X 3120 piksel değerinin karşımıza çıkacağını belirtelim. 19:5.9 ekran gövde oranıyla çok geniş bir görüntü alanına yer verdiğiniz göreceğimiz Huawei Mate 20 Pro, çentikli ekran tasarımıyla dikkat çekecek.

Teknik özelliklere geçmeden önce bu modelin arka kısmında yer alacak olan kamera sistemlerinden de söz edelim. Kamera kısmında beklendiği gibi 3 kameralı kara tasarımının kullanılmasından söz ediliyor. Flaş ışığının ve 3 kameranın bulunduğu bir kare alanına yer verecek olan akıllı telefonların,

Teknik özellikler kısmında Kirin 980 işlemcilerinin fark yarattığını göreceğiz. Yeni işlemciler 7 nm üretim sürecinin bir ürünü. Bu nedenle performans konusunda çok daha iyi değerler sunacağından söz ediliyor. Ayrıca RAM bellek kısmında da iki farklı seçenek olacak. 6 GB ve 8 GB RAM bellek seçeneklerini göreceğiz. Her iki RAM bellek seçeneğinde de depolama alanları değişecek. 128, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak olan Huawei Mate 20 Pro, oldukça yüksek bir performans değerine sahip olacak.

Yeni akıllı telefonların kamera kısmında ise 40 MP + 20 MP + 8 MP dizilimini göreceğiz. Arka kısımda toplamda 68 MP değerinde kamera olacak. Ana kamerada f/1.8 diyafram açıklık değeri, 20 MP ikinci kamerada f/2.4 diyafram açıklık değeri ve 8 MP geniş açılı çekim kamerası göreceğiz.

Hızlı şarj desteği, Android 9.0 işletim sistemi, 4200 mAh değerinde bataryalarıyla beraber yeni modelin fiyatının ise 1025 Euro olacağından söz ediliyor. Yeni model için 3 gün sonra yapılacak olan tanıtımla beraber tüm bu detayları öğrenebileceğiz.