Huawei Mate 20 Pro Ön İncelemesi

Bu gün tanıtımı yapılmış olan ‘standart’ Huawei Mate 20 modeline göre oldukça gelişmiş Huawei Mate 20 Pro ön incelemesini değerlendirmek gerekiyor. Bu sayede ürün piyasaya çıkmadan önce geniş çaplı bilgi sahibi olabilirsiniz.

En yeni Kirin 980 7nm işlemcisinin yanında 128GB dahili hafızası ve 6GB RAM‘e sahip daha az pahalı olan benzerlerine yakın özellikler sergilemektedir. Ancak Huawei Mate 20 Pro daha yüksek maliyetle birkaç etkileyici üst düzey özellikler ekleyerek fiyatını hakeder niteliktedir.

Normal Çinli telefon üreticilerine göre bu telefon daha fazla fütüristik ve kaliteli özelliklere sahiptir. Hatta bunlardan bazıları da dünyada bir ilk olarak nitelendirilmektedir. Mate 20 Pro, Huawei şirketinin “dünyadaki en iyi akıllı telefon” tacını açıkça hakkettiğini söylemek yanlış olmaz. Hatta yakında ekleyecekleri bir çok özellikle telefon alanında iPhone XS ve Samsung Galaxy Note 9 başabaş bir yarış sergileyeceğini ifade etmek gerekir.

Elden incelemesi bulunan telefon 5 gün boyunca test edilmiştir. Yakın zamanda tam olarak incelemesi yapılacak akıllı telefonun şimdilik genel özelliklerini bulacaksınız.

Huawei Mate 20 Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Avustralya‘da Huawei Mate 20 Pro modelinin 1 Kasım olarak belirlenen piyasaya çıkış tarihi diğer ülkeler için henüz netlik kazanmamıştır. Ancak ön siparişleri başlamıştır.

Piyasaya sunulduğunda, Huawei Mate 20 Pro fiyatı yaklaşık 1,140 Dolar olacak. Bu fiyat, 780 Dolar civarında olan standart Mate 20 modelinden çok daha pahalı.

Fakat unutmamak gerekir ki Huawei Mate 20 Pro‘nun daha yüksek fiyat olması Mate 20 telefonunda bulunmayan birçok özelliğin eklendiğinin göstergesidir. Eklenen özelliklerin çoğu telefonun genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkilemektedir.

Tasarım

Kavisli cam ekran ve renkli alüminyum çerçeveye sahip olan Huawei Mate 20 Pro telefonu ilk bakışta Samsung Galaxy S9 Plus ile karıştırmak oldukça kolaydır. Çünkü birbirlerine benzemektedirler.

Ancak daha yakından baktığınızda Huawei‘nin imza stilini ve diğer ince farklılıklarını görmeye başlayacaksınız.

Telefonun tuşunun açar açmaz ise ekranın üst kısmındaki çentik kesimini hemen fark edeceksiniz. iPhone XS telefonunda ön plana gelen büyük çentik özelliğine göre daha küçük ancak Mate 20 telefonuna göre daha büyük bir çentik vardır.

Durum böyle iken neden Mate 20 telefonundan daha yüksek fiyatlıdır diye düşünebilirsiniz. Sebebi ise Huawei Mate 20 Pro telefonu 3D yüz algılama sistemine sahiptir. Normal Mate 20 telefonuna göre ikinci bir sensöre sahip olduğu için haliyle daha büyük bir çentiğe sahiptir.

Yapılan testler sonucunda 3D yüz algılama teknolojisi Apple ve Samsung‘a eşdeğer hız göstermektedir. Ayrıca ekran içi bir parmak okuyucu sensörü de vardır.

Ekran kilitlendiğinde parmak izi okuyucusunu fark etmek için ekranın üzerinde bir ikon belirmektedir. Her ne kadar beklediğiniz gibi telefona yerleştirilmiş olsa da cihazın altından ekranın üçte biri kadar bir boyutu vardır. Ancak daha yüksek konumlandırmaya alıştığınızda, hızlı ve kusursuz bir şekilde kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

Fütürist hissettiren tasarım geliştirmelerinden bahsedecek olursak Huawei Mate 20 Pro akıllı telefon dünyasında gelişmiş ve dikkat çekici özellikleri ile ön plana çıkmaktadır.

Google‘ın Pixel 3 cep telefonları henüz kablosuz şarj özelliğine sahip olduğunda Huawei şirketi ters kablosuz şarj özelliğini eklenmesiyle bu durumu daha ileri taşıdı. Qi işlevselliğine sahip herhangi bir telefonla uyumlu olan Huawei Mate 20 Pro telefonlar üst üste yerleştirildiğinde birbirlerini sarj etme potansiyele sahiptir.

Tam olarak en hızlı işlem olmasa da, Huawei Mate 20 Pro‘nun büyük batarya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aslına bakarsanız batarya gücünün paylaşılması bir ilk olarak nitelendirilebilecek bir özelliktir.

Genel Tasarım Özellikleri

Mate 20 telefonuna benzer bir şekilde Mate 20 Pro telefonuda arkaya monte edilmiş 2×2 ızgarada bulunan bir adet flaş ve 3 adet kamareya sahiptir. Oldukça garip görünse bile bu ızgara, aslında insanı oldukça memnun etmektedir.

Önceki sürümü olan Mate 10 Pro gibi, Huawei Mate 20 Pro modeli de 3,5 mm kulaklık jakına sahip değildir. Dolayısıyla bir Bluetooth teknolojisine bel bağlamak zorundasınız. Bir dongle satın alıp ve ya kutusunda hazır gelen USB Type-C kulaklıklarla müzilerinizi dinlemelisiniz.

Umulduğu gibi yuvarlak sırt hem Huawei hem de Leica imzalarını taşımaktadır. Ancak Gece Mavisi renk modelinde ayrıca telefonun kaygan dokulu bir yüzey ve parmak izlerine karşı daha güçlü bir direnç sağlayan “hiper optik ekran deseni” bulunuyor. Ayrıca Gece Siyahı ve mor ve yeşile bence Alacakaranlık renk seçenekleri de mevcuttur. Fakat yukarıda belirtilen kayma önleyici doku özelliklerine sahip değildir.

Sadece sıçramaya dayanıklı olan Mate 20’den farklı olarak, Mate 20 Pro tam bir IP68 su ve toz direnci derecesi taşımaktadır.

P10‘un piyasaya sürülmesinden bu yana bir Huawei imzası haline gelen güç ve ses tuşlarının sağ tarafta bulunması ve güç tuşunun kırmızı olması Huawei Mate 20 Pro telefonununda da devam etmektedir.

Tuşlar bir amiral gemisi cihazından beklediğiniz gibi tıklanabilir şekildedir. Ancak tuşlara aynı anda basılması çok sayıda yanlışlıkla ekran görüntüsü almanıza neden olur. Telefonun alt kısmında, SIM kartını ve isteğe bağlı genişletilebilir depolama modülünü tutmak için çift taraflı tepsi içeren bir yuva vardır. Ayrıca şarj ve veri aktarımı için yukarıda bahsedilen USB Type-C bağlantı noktasını yer almaktadır.

Boyut nedeniyle Huawei şirketi Huawei Mate 20 Pro için MicroSD kullanmamaya karar verdi. Bunun yerine daha küçük bir NanoSD formatı kullanmaya başladı. Bu özellik Huawei’nin kendi tescilli tasarımıydı.

Huawei Mate 20 Pro Ön İncelemesi 1 - 11

Ekran

QHD+çözünürlüğe sahip çentikli 6.39 inç OLED ekrana sahiptir. İnce çerçevesinin olması Mate 20 Pro‘nun ekranı standart Mate 20’den farklı kılmaktadır. Daha önce bir OLED ekrana sahip bir telefona kullandıysanız, ekran teknolojisinin sonsuz kontrast oranı ve son derece hassas ayrıntılarına sahip bu telefon sizleri büyüleyecektir.

Ayrıntılı piksellere sahip gerçekten saf siyahlar sağlayabilen bu telefon çıtayı bir hayli yükseğe taşımaktadır.

Huawei şirketinin Mate 20 Pro telefonuna bu özelliği eklemesi şaşılacak bir durum değildir. Telefonun HDR desteği ile birleştirildiğinde, ekran şaşırtıcı netlikte ve titreşimde görüntüler üretebilir.

Ayrıca Huawei Mate 20 Pro telefonu İçeriğe Uyarlanabilir Arka Işık Kontrolü (CABC) özelliğini de barındırmaktadır. Bu özellik beyaz arka plan ağırlıklı uygulamalar kullanırken ekranın parlaklığını otomatik olarak azaltmaya yaramaktadır. Fakat değişiklik ve efekt oldukça sarsıcı olabilir ve ekranın biraz kararsız hale gelmesine neden olabilir. Ne yazık ki onu kapatma seçeneği yoktur.

Arayüz ve Performans

Telefon Anroid Pie sürümü destekleyen EMUI 9.0 arayüzünü kullanmaktadır. Daha öncesinde Huawei marka bir telefon kullandıysanız, az çok nasıl özelliklere sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Telefon iPhone telefonlarda olduğu gibi menü seçeneği olmaksızın sade bir arayüz sunar.

Yıllar öncesinde Huawei Mate 9 ile başlayan gelenek hala kendisini devam ettirmektedir. Neredeyse hiç değişmeyen arayüzü sayesinde kullanıcılar yüklü gelen uygulamalarda karanlık modunu kullanabiliyor. Hatta onları kendilerine göre de geliştirebiliyorlar. Estetik açıdan oldukça hoş duran bu özellik kullanıcı deneyimi açısından oldukça ön plana çıkmaktadır.

Huawei Mate 20 Pro telefonu Huawei şirketinin bu yılın başlarında IFA’da sektörün ilk 7nm SoC’su olarak duyurulan son Kirin 980 işlemciye sahiptir. Yeni işlemci sayesinde Mate 20 Pro’nun işletim sistemi olağanüstü hızlı performans sağlar ve makine öğrenimi sayesinde en çok kullandığınız uygulamaları çalıştırırken telefonun en hızlı şekilde kendini senkronize etmesine yardımcı olur.

Kirin 980 yonga seti büyük LITTLE konfigürasyonunda düzenlenmiş sekiz çekirdeğe sahiptir. Bunların tümü en son ARM geliştirmeleri ile desteklenmektedir. Bu yeni ARM Cortex A76 çekirdeği ve Mali G76 GPU ile donatılmış ilk işlemcidir. Kirin 980 yonga setinin dört Cortex A76 çekirdeği ve dört A55 çekirdeği bulunuyor.

Bu çekirdekleri tasarlayan ARM, Cortex A76’yı “dizüstü bilgisayar sınıfı performansına” sahiptir diye belirtiyor. Huawei’ye göre Kirin 980 yonga seti Kirin 970’den %75 daha yüksek CPU performansına sahipken, Mali-G76 ise % 46 daha fazla grafik işlem gücü sunar.

Hızlı olmanın yanı sıra Huawei, Kirin 980 işlemci tarafında %57 ve GPU’da ise %178 oranında daha güçlü bir performans sergilediğini iddia ediyor.

Batarya Ömrü

4,200mAh’dan oluşan canavar gibi bir bataryaya sahiptir. Bugüne kadarki herhangi bir Huawei telefonuna göre en iyi pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Yapılan 8 saatlik testte aktif bir şekilde kullanılan telefon sadece %79’a kadar batarya harcamıştır.

Cihazın çözünürlüğü QHD+ ‘dan küçültüldüğünde Mate 20 Pro’dan daha fazla batarya ömrü sergilediğini göreceksiniz. Bu durumu yapmak için modern amiral gemilerinde olduğu gibi Ayarlar menüsüne göz atmanız yeterli olacaktır.

Kamera

Huawei şirketi yeni kamera teknolojisini P serisinde yayınlamaya ve ardından takip eden Mate modeliyle daha da geliştirmeyi amaçlamış gibi görünüyor. Bu durum önceden gelen P20 Pro gibi üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan Huawei Mate 20 serisi için de kısmen geçerliliğini korumaktadır.

Mate 20 Pro’nun 40MP birincil kamerası ve 3x optik zumda sabitlenmiş bir telefoto objektifi vardır. Bununla birlikte, bu sefer Huawei, her zamanki tek renkli kamera sensörünü, LG’nin V40 modelinde gördüklerimize benzeyen ultra geniş bir sensörle değiştirdi.

Artık özel bir tek renkli sensör olmadığından dolayı Huawei, hem RGB hem de tek renkli modları işlemek için birincil 40MP sensörünü tekrar düzenledi. Ultra geniş sensör ve Huawei’nin 3x sabit ve 5x hibrit zum özelliği sayesinde, sadece herhangi bir noktaya yaklaşmakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş bir görünüm elde edersiniz.

Huawei, ultra geniş sensörün makro fotoğrafçılığa da yardımcı olduğunu ve 2.5 cm kadar yakınlaştırma yaptığını iddia ediyor. P20 Pro gibi, ana sensör 40MP’de RAW desteği ile fotoğraf çekebilir. Varsayılan piksel ise 10MP’ye ayarlanmıştır. Daha iyi renk bilgisi elde etmek ya da 5x hibrid zum üretmek için çevreleyen pikselleri kullanır.

Kamerada Yapay Zeka Teknolojisi

Huawei, Kirin 970 işlemci ile geçen yıl kamerasına yapay zekayı (AI) eklemişti. Şimdi çift çekirdekli bir Nöral İşleme Ünitesi (NPU – Yapay zeka bileşenlerine sahip bir CPU) ile bu durumu ikiye katlamış oldu.

Hâlihazırda bir fotoğraftaki birden fazla nesneyi algılayabilme ve her birine farklı filtreler uygulayabilme özelliğine sahip olduğu iddia ediliyor. Böylece otomatik olarak algılanabilen ve uygulanabilen birçok Yapay Zeka fotoğrafına sahip olursunuz.

Örneğin, bir resimde gökyüzünü, suyu, bir köpeği ve sahibini tespit edebilir ve her birini ayrı ayrı yapay zeka özelliği uygulanabilir.

Huawei aynı zamanda odak ve bokeh gibi taktikler için NPU‘yu kullanıyor. Örneğin arka plandaki ışıkların şeklini dairelerden kalplere veya disklere dönüştürmenizi veya sahne aydınlatma, panjur veya vitray gibi aydınlatma efektlerini uygulama gibi.

Videoya gelindiğinde Huawei şirketi bu telefona 60 fps’de 4K kaydetmenin yanı sıra 960 fps hızında yavaş çekim kaydetme özelliğini de ekledi. Aynı zamanda şirket AI ve NPU‘nun gücünü kullanarak iç mekan aydınlatması ile yavaş çekimde çekim yaparken genellikle bulunan ışıkların titremesini neredeyse ortadan kaldırabileceğini iddia ediyor.

Ön Değerlendirme

Huawei’nin bugüne kadar ürettiği en gelişmiş telefon olan Mate 20 Pro kelimenin her anlamında birinci sınıftır. Endüstriyel tasarım açısından pek orijinal olmasa da Mate 20 Pro diğer alanlarda bir çok önemli teknolojik ilerlemeye sahiptir.



Ekrandaki parmak izi tarayıcısından ters kablosuz şarj işlevine kadar, Mate 20 Pro gerçekten fütürist özelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Buna 40MP ana sensör, inanılmaz 4,200mAh batarya ve çarpıcı bir QHD+OLED ekran ile şaşırtıcı bir üçlü lens kamera kurulumu ekleyin. Böyle bir telefona eş değer özellikte başka bir tane piyasede bulamazsınız.

Yapılan testler neticesinde Huawei Mate 20 Pro Ön İncelemesi sizler için merak ettiklerinizi az çok cevaplamıştır. Önümüzdeki günlerde ayrıntılı incelememiz için bizi takip etmeye devam etmeyi unutmayın.