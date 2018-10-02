Huawei Mate 20 Pro Reklam Videosu İle Karşımızda

Huawei Mate 20‘nin tasarım dili tekrar değiştirilebilecek bir şekilde ayarlandı. Tasarımın ortaya çıkmasına engel olan bir sıkıntı yaşanmadı (hem canlı çekimler hem de teknik çizimler açısından). Ancak bu reklam videosu bizlere ne ile karşılaşacağımızın büyük bir özetini veriyor.

Huawei reklam videoları teknik çizimleri yarı slayt sunumu olarak gösteriyor. En üst sürümü (8GB RAM, 512GB depolama alanı) vurgulayan ve hızlı Kirin 980 yonga setini vurgulayan bir metin de görünüyor.

Gözyaşı çentiklerine göre değerlendirecek olursak eğer Huawei Mate 20 Pro (şu ana kadar sızdırılan bilgilere göre) sürümünün daha geniş bir çentiğe sahip olacağını görebiliyoruz. Avrupa’da çok tercih edilmeyen bir model olarak karşımıza çıkan bu sürüm yine eskisi gibi sınırlı sayıda kullanılabilir.