Huawei Mate 20 Pro Rekor Üstüne Rekor Kırıyor!

Akıllı telefon kameralarının zorlu testlere sokulduğu platform olarak bilinen DxOMark, Huawei Mate 20 Pro amiral gemisi telefonunu test etti. Mart 2018’de tanıtılan Huawei P20 Pro, 109 puanla DxOMark mobil fotoğrafçılık kıyaslama listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Çıkan son telefonların testinde bile Mate 20 Pro, DxOMark’ta sıralamalarına liderliğini koruyor. İkinci sırada ise 105 puan alan Apple iPhone XS Max‘ı bulunuyor. Devam eden sıralama ise sırasıyla 103 puan alan HTC U12 Plus, Samsung Galaxy Note 9 ve Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefonu oluyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği gibi, Mate 20 Pro’nun ortalama skoru 114 ve 97 puanları göz önünde bulundurulduğunda 109 olarak DxOMark fotoğraf ve video çekim testlerinde lider. Bunlara ek olarak ise P20 Pro modeli aynı testlerde 114 ve 98 puan aldı.

Huawei Mate 20 Pro, arka tarafında Leica tarafından tasarlanmış üçlü kamera modülüne sahip. f/1.8 diyafram açıklığına bulunan 40 megapiksel geniş açılı lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma ve OIS’yi destekleyen f/2,4 açıklığa sahip 8 megapiksel telefoto objektifine ev sahipliği yapmaktadır. Üç sensörün tümü PDAD ve lazer otomatik odaklamayı destekler. Mate 20 Pro’nun ön tarafında ise 24 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

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Mate 20 Pro, fotoğraf ve video çekerken bölüm pozlaması, renk üretimi, otomatik netleme ve parazit azaltma konularında başarılıdır. Kıyaslama platformu, Mate 20 Pro’nun zum yeteneklerini de övdü. Akıllı telefon, zaman zaman parlak ışıklandırılmış dış mekan ve iç mekan koşullarında hafif veya pembe bir tonda fotoğraf çekerken bazı puanlar kaybetti.

Bokeh çekimlerinde yüzün bazı detaylarını da yitirdi. Video kaydederken, kamerayı kaydırmak bazı ince dokularda ayrıntıların kaybolmasına neden oldu. İç mekanda kaydedilen videolar titrek göründü.

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