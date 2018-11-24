Huawei Mate 20 Pro, bu sene yayınlanan en iyi akıllı telefonlardan birisi olarak ön plana çıkmayı başarmıştır. Oldukça etkileyici güçlü bir işlemci ve büyük bir batarya kapasitesi olan telefonun üçlü arka kamera kurulumu var. Etkileyici bu özelliklerinin yanı sıra çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu da görmenin zamanı geldi. Ön panel bakımından beklenildiği gibi bir sonuç alınmasa da arka panelde oldukça etkileyici sağlamlığa sahip olduğu bir gerçek.

Telefonlarını dayanıklılıklarını kontrol etmek için farklı çığır açıcı testler yapan JerryRigEverything adlı popüler YouTube kanalı şimdi ise Huawei Mate 20 Pro’nun sağlamlık testini gerçekleştirdi.

Mate 20 Pro, her iki tarafta cam ile kaplıdır. Ancak önden Gorilla Glass iken, arka kaplamasından tam olarak emin değiliz. Ön cam çiziliyor ama arka taraf? Arka taraf hiç çizilmiyor ve bunun bir sebebi var.

Arkası cam kaplama olan telefonların çoğu parmakların kaymaması için bir organik mıknatıs özelliğine sahiptir. Bunu kayganlığı önlemek içinse Huawei, düz ve pürüzsüz cam yerine Mate 20 Pro’nun arkasını tırtıklı bir desenle kapladı. Böylece telefonun arka tarafında tırtıklı gibi görünen çok sayıda oluklu çizgi var.

Desenli cam, telefonun yağdan tamamen arınmasını ve avuçlarınızdan terlemesini önler. Hatta aynı zamanda telefonu çizilmelere karşı korur. Dayanıklılık testi videosunda Zack, telefonu çizmek için birden çok girişim denedi ve tek bir çizik ortaya çıkmadı.

Huawei Mate 20 Pro, bükülme testinde iyi sonuç vermez. Çünkü ekranın kavisli olması bükülme testinde cihazın hemen ekranın hemen kırılmasına sebep olur. Bundan dolayı telefonun üzerine yanlışlıkla oturmakya özen göstermelisiniz.