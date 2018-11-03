Huawei Mate 20 Pro'nun İçi Açıldı

Çin’li bir teknoloji sitesi, Huawei Mate 20 Pro‘nun piyasaya sürülen ilk telefonlarından birini alarak parçalarına ayırdı. Her bir adımı fotoğraflayarak cihazın tüm teknik ekipmanlarını gösterdi.

Ancak sitenin yayınlamış olduğu makalede parçalara nasıl ayrıldığının ayrıntısı yer almıyor. Fakat görünüşe göre dünyanın en kolay şeyi olmayabilir.

Tıpkı günümüzde su ve tozdan korunma gibi özelliklere sahip cam kaplı akıllı telefonlarda olduğu gibi, Mate 20 Pro‘nun parçalara ayrılma işlemi de çok fazla vida, küçük parçalar ve yapıştırma işlemlerini içeriyor. Parçalara ayırma işlemi boyunca, SIM ve NM kart yuvalarının da dahil olduğu bir kaç kırmızı alan göreceksiniz. Bunlar su ve toz koruması için geliştirilen teknolojilerdir.

Diğer ilginç ekipmanlar arasında Huizhou Desay Battery Co. tarafından üretilen 4.200 mAh’lık batarya, Samsung tarafından üretilen RAM ve depolama birimi vardır. Hoparlörler de Apple‘ın iPhone’larını da destekleyen AAC tarafından yapılmıştır. Ayrıca ekranın kendisinde bulunan OLED paneller BOE yapımı, geri kalan parçaları ise LG‘nin fabrikalarından geliyor.