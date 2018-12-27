YouTube üzerinden başvurduğu ilginç yaklaşımlarla ünlü olan JerryRigEverything kanalı, yine sıra dışı bir video ile karşımıza çıktı. Daha öncesinden telefonlar üzerinde üst düzey testler yapan kanal, bu sefer de Huawei Mate 20 Pro modelini ele aldı. Resmen Mate 20 Pro modelinin içini dışına çıkardı.

Mate 20 Pro modelinin çok üstün bir tasarıma ve donanıma ev sahipliği yaptığını biliyorsunuz. Peki Çinli üreticinin yeni üst modelinin özellikle “müzikal” cam gövdesinin altında gizli olan neler var? Bunları hiç merak ettiğiniz mi?

Sadece kağıt üzerinde yazılı özelliklerinin bilindiğini iç donanımsal yapısının ne olduğunu kesinlikle bilemeyiz. Ama artık bunu için güzel bir fikir edinebiliriz. Aşağıda ki video, Mate 20 Pro modelinin gövdesi açılarak içerisine daha detaylı bakmanıza yardımcı olacak.

Geçen haftalarda yine Huawei Mate 20 Pro modeline üst düzey sağlamlık testleri yaptığını da belirtelim. Orada da bu üst düzey telefon oldukça sağlam performans göstermişti.

Dünya genelinde sıralamaları ile ünlü olan Fortune’a göre, 2018’in en iyi beş akıllı telefonu iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T ve Samsung Note 9 olduğunu belirtmekte fayda var.

iPhone XS Max bir yazılım ve donanım ustasıdır. Pixel 3 serisi telefonun en büyük özelliği donanım özellikleri yerine yazılım geliştirmeleridir. Yapay zekanın işlemciye dahil edilmesi, Huawei Mate 20 Pro’yu daha akıllı hale getirir ve aynı zamanda daha iyi pil ömrü ve fotoğraf deneyimi ile birlikte gelir.