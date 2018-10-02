Huawei Mate 20 RAM ve Depolama Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro (ve muhtemelen Mate 20 Porsche Design) özellikleri hala kesin olarak doğrulanmamıştı. Bunlar RAM ve hafıza yapılandırmasıydı. Ancak şimdi listeden bunları kontrol edebiliriz.

TENAA listesi sayesinde, Mate 20‘nin (model numarası HMA-A00), Mate 20 Pro‘nun (LYA-AL00 ve LYA-TL00) ve Porsche Design‘ın tüm yapılandırma bilgilerine sahibiz.

Huawei Mate 20 (HMA-A00)

4GB RAM + 64GB/128GB/256GB

6GB RAM + 128GB/256GB/512GB

8GB RAM + 128GB/256GB/512GB

Huawei Mate 20 Pro (LYA-AL00/TL00)

6GB RAM + 256GB/512GB

8GB RAM + 128GB/256GB/512GB

4GB RAM ile Mate 20 Porsche Design en ilginç kısım gibi görünüyor. Geçtiğimiz sene çıkarılan Mate 10 Porsche Design sadece 6GB/256GB aralığında bir seçenek sunuyordu.

Huawei Mate 20 Porsche Design

4GB RAM + 128GB/256GB

6GB RAM + 256GB/512GB

8GB RAM + 128GB/256GB/512GB

Huawei‘nin telefonları bu ay 16 Ekim‘den sonra satışa sunulacak. Mate 20 Pro’nun çentikli 6.3 inçlik bir AMOLED ekrana, arkada üç kameraya, ve içerisinde güçlü bir Kirin 980 yonga setine sahip olması bekleniyor.