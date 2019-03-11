Huawei, Mate 20 Serisi Satış Rakamını Açıkladı!

Huawei CEO’su Yu Chengdong (aka Richard Yu), Weibo’ya Huawei Mate 20 serisi telefonlarının 10 milyon satış rakamını geçtiğini bildirdi. Kasım ayında ilk satışa çıktığını düşünürsek, bu dönüm noktasına sadece 5 ayda ulaşıldığını söylemek mümkün.

5 ay içinde 10 milyon satış rakamının da üstünde olan P20 ailesinin başarısını yakalıyor. Her ikisi de eski Mate 10 telefonlarını geçti ve bu noktaya varmak 10 ay sürdü. Daha da ileri gidersek, Mate 9 amiral gemileri 4 ayda 5 milyon satış rakamına ulaşmıştı.

Huawei Mate 20 Pro geçen ay MWC onurlandırıldı ve GLOMO ödüllerinde bu ünvanı kazandı “En İyi Akıllı Telefon”.

Yu ayrıca 2019’da daha fazla atılım sözü verdi ve “bilimsel ve teknolojik ilerlemenin getirdiği neşeyi” paylaşmayı dört gözle bekliyoruz dedi. Şirket, hem ilk 5G telefonunun hem de ilk katlanabilir telefonunun (ve En İyi Yeni Bağlantılı Mobil Cihaz GLOMO ödülünü kazandı) olan Huawei Mate X‘i daha önce tanıttı .

Kısa bir not; Huawei, yukarıda bahsedilen ve 10 milyon satış başarısını aşan “Mate 20” ailesinin 2018 Eylül ayında piyasaya çıkan orta-üst segment akıllı telefonu Mate 20 lite‘ı içerip içermediğini belirtmedi.