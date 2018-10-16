Merakla beklenen an geldi ve Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıttı. Mate 20 serisiyle karşımıza çıkan markanın ana modeli de Huawei Mate 20 serisi oldu. RS, Pro ve X serilerini de tanıtan markanın ilk olarak ana modelle dikkat çektiğini söylemek gerekiyor. Yeni seri akıllı telefon modellerinin özelliklerinden ve telefonların tasarımlarına daha yakından bakalım.

Huawei Mate 20 Tasarımı Nasıl?

Huawei Mate 20 akıllı telefonları beklenenden iyi bir tasarımla geldi. Yeni akıllı telefon modelinde, çentikli bir ekrana yer verildi. Fakat çentik alanı kısmında özel seçimler yapıldığını gördük. Standart bir çentik alanı yerine su damlası şeklinde bir çentik alanı kullanıldı.

Ekranın kullanım alanını bir hayli arttıran su damlası çentik alanı bir hayli dikkat çekici ve telefonları bir hayli şık bir hale getiriyor. Yeni modelin arka kapak kısmında da yine beklenen özellikler var. 3 arka kamerayla gelen telefon, 3 kameranın yanında bir de flaş ışığına yer veriyor. Kamera bölümünün hemen altında ise bir parmak izi sensörü yer alıyor. Huawei Mate 20 geçen sene tanıtılan modele göre çok daha şık tasarıma sahip olan bir akıllı telefon olarak değerlendirilebilir.

Huawei Mate 20 Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri kısmında ise dikkat çeken değerler karşımıza çıkıyor. 6.53 inç gibi oldukça yüksek bir ekran boyutuna sahip olan ekranın LCD teknolojisinde olduğunu görüyoruz. 18:7.9 ekran formatına sahip olan Huawei Mate 20, 2244 X 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

Kısacası ekran kısmında da oldukça başarılı bir seriye yer verilmiş gibi gözüküyor. %88.02 ekran gövde oranı sunan telefon, 381 PPi değerinde piksel yoğunluk değerine ve HDR10 desteğini de bulunduran modellerden bir tanesi.

Huawei Mate 20 Teknik Özellikler

Geçelim amiral gemisi akıllı telefonun teknik özelliklerine. P serisi akıllı telefonlarından daha başarılı bir seri olan Huawei Mate 20 modeli, 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olan Kirin 980 işlemcilerini kullanıyor. 2.6 GHz hız değerine kadar çıkabilen işlemciler, 8 çekirdek ve 2+2+4 kümelemesiyle beraber geliyor.

2.6 GHz ARM Cortex A76 + Dual Core 1.92 GHz ARM Cortex A76 + Quad Core 1.8 GHz ARM Cortex A55 kümelemesi sunan işlemciler, Mali G76 MP10 grafik birimiyle beraber geliyor. RAM bellek kısmında ise 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarı sunuluyor.

Huawei Mate 20 Kamera

Kamera özellikleri biraz daha önemli. Huawei’nin en çok öne çıkan özelliklerinden biri olan kameralar, bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Ana arka kamerada geniş açılı 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı kullanan bir kamera kullanılıyor. İkinci kamera kısmında ise 16 MP değerinde ultra geniş açılı f/2.2 diyafram açıklığı bulunan bir kamera geliyor. 3 kamera ise telefoto kamerası.

8 MP değerinde üçüncü kamerada f/2.4 diyafram açıklık değeri sunulmakta. Diğer modellerden farklı olarak 60 fps 4K çekim yapamayan kameraların OIS desteği ve yapay zeka artısı bulunuyor. Yine ön kamera kısmında da 24 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera bulunuyor.

4000 mAh değerinde bataryası, 22,5 W hızlı şarj özelliği, Android 9 işletim sistemi gibi artıları da olan Huawei Mate 20, IP53 sertifikasına sahip.

Fiyat

Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin fiyatları da açıklandı. 4 GB RAM kullanan seri 799 Euro, 6 GB RAM bellek kullanan seri ise 899 Euro fiyatla satışa çıkacak.