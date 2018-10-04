Huawei Mate 20 ve 20 Pro Modellerinin Fiyatları Belli Oldu

Son zamanlarda Huawei‘nin yaklaşan amiral gemisi söylentilerinin fazla olmasına rağmen her hangi bir şekilde fiyatları hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Ancak kısa süre öncesinde yapılan bir açıklama sayesinde, Mate 20 ve 20 Pro telefonlarının fiyatları hakkındaki boşluk dolmuş oldu.

Fiyat listesi bir çok akıllı telefonu da içermektedir. Listelerdeki fiyatlar toptan satımlar için oluşturulduğundan satın alırken ekstra bir ücretle sunulacağını unutmamak gerekmektedir. Açıklanan listede adı geçen siyah, mavi ve alaca karanlık renklere sahip Mate 20 modeli 128GBi’lık sürümü 806 Dolardır. Ancak kullanıcıya ulaşma maliyeti ile bu fiyatın yaklaşık olarak 850 ile 900 Dolar arasında olacağı anlamına gelmektedir.

Mate 20 Pro ise daha biraz daha maliyetli olacağa benziyor. Toptan satışlar için fiyatının 1,008 Dolar olması kullanıcının ortalama 1,100 Dolarlık bir maliyetle sahip olacağı anlamına gelir. Tabii ki bu fiyat mavi, siyah ve alaca karanlık renk seçimleri olan 128GB modeli için geçerlidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta genel olarak fiyatların İsveç Piyasasına göre hesaplanmış olmasıdır. Bu durumun Avrupa içinde geçerli olması söz konusudur. Ancak kesin fiyatlandırma ise Londra‘da düzenlenecek olan 16 Ekim etkinliğinde belli olacak.