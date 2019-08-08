Huawei Mate 20 X 5G Artık 30x Zoom Yapabilecek!

Huawei Mate 20 X 5G, Çin’de kendi pazarında piyasaya sürülen ilk 5G akıllı telefon. Telefonun başlangıç olarak fiyatı 900 dolar olmuştu ve 16 Ağustos’tan itibaren gönderimler başlayacak. Akıllı telefon henüz kullanıcılarına ulaşmasa da, şirket cihaz için yeni bir güncelleme başlattı.

EMUI 9.1.1.158 sürüm numaralı güncelleme, kamera için yeni bir 30x Zoom özelliği sunuyor. Ayrıca 5G modunu varsayılan olarak kapalı tutuyor. Kullanıcıların 5G modunu etkinleştirmeleri gerekiyorsa, bunu Ayarlar> Kablosuz ve Ağ> Mobil Şebeke Arayüzüne giderek 5G’yi Etkinleştir seçeneğini seçerek yapabilirler.

5G ağ desteğinin yanı sıra, her şey standart Mate 20 X ile aynı kalıyor. 2244 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 7,2 inç HDR Full HD+ ekrana sahip ve Huawei M Pen ile donatılmış olarak geliyor. Telefon, Buhar Odası ve Graphene Film soğutma, Dolby Atmos özellikli çift hoparlör ve IP53 sertifikalı donatıldı.

Akıllı telefon, Balong 5000 5G modem ile donatılmış şirketin kendi Kirin 980 sekizçekirdekli işlemcisi tarafından destekleniyor – yeni tanıtılan Mate X’e güç sağlayan aynı yapılandırma.

Cihaz, bir microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar depolama genişletme desteğiyle, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunar. Kamera bölümünde, LED flaşla birlikte 40MP + 20MP + 8MP sensörlerden oluşan arkada üçlü kamera kurulumu bulunur. Ön tarafta, selfies çekmek ve video görüşmesi yapmak için 20 MP’lik bir çıtçıt ile geliyor.