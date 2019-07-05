Huawei Mate 20 X 5G Rekor Düzeyde İndirme/Yükleme Bağlantısına Sahip!

Huawei Mate 20 X 5G, Temmuz ayında tekrardan Çin’de tanıtılacak. Geçtiğimiz ayın sonunda Huawei, telefonun Çin’in ilk 5G terminali telekom donanımı ağ erişim lisansını aldığını iddia etmişti. Ayrıca SA ve NSA 5G ağlarını desteklediğini doğrulamıştı.

Bugün ise yaklaşan Mate 20 X 5G’in görüntüleri, TENAA’da ortaya çıktı. Huawei Mate 20 X 5G’in Huawei Mate 20 X‘in 4G LTE versiyonuyla karşılaştırıldığında, 5G modelinde bazı değişiklikler var. 5G bağlantısı için, Mate 20 X 5G, Balong 5000 5G modem ile birlikte geliyor.

Çok sayıda 5G antenine yer açmak için, Huawei 3.5mm ses girişini çıkardı ve batarya boyutunu 4.200mAh‘ye düşürdü. Mate 20 X 5G, 40W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihazın görüntülerinde görülebileceği gibi, görünümü 4G LTE modeliyle aynı.

PhoneArena’ya göre, Huawei Mate 20 X 5G, İspanya’da Vodafone’un 5G ağında 694Mps’lik inanılmaz bir indirme hızı ve 37.2Mps’lik etkileyici bir yükleme hızı elde etti.

Huawei Mate 20 X 5G, su damlası çentikli fullHD+ 7.2 inç OLED ekrana sahip. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı geliyor. EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie OS cihazda yer alıyor. 24 megapiksellik selfie kamerasına sahiptir. Arkaya bakan üçlü kamera kurulumu, 40 megapiksellik ana sensöre, 20 megapiksellik ultra geniş açılı objektife ve 3x optik zoom desteğine sahip 8 megapiksellik telefoto objektife ev sahipliği yapıyor.