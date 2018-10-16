Huawei yeni serisini ortaya çıkardı. Marka yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımını gerçekleştirirken, özel serilerin tanıtımı da gerçekleştirildi. Bu özel serilerden birisi de dev ekranlı model olan Huawei Mate 20 X akıllı telefonları oldu. Sadece amiral gemisi modeli olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri için sunulan özellikler değil, bunun yanında Huawei Mate 20 X akıllı telefonları da çok konuşulacak gibi duruyor. Hatta bu modelin biraz daha öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hemen özel serinin neler sunduğundan söz edelim.

Huawei Mate 20 X Tasarım Bilgileri

Yeni akıllı telefonlar tasarım kısmında ana seriyle aynı yapıda. Oyun odaklı akıllı telefonun yine su damlası çentik alanı kullandığını görüyoruz. Ana modelde olduğu gibi tek ön kameranın bulunduğu su damlası çentik alanı ekranı bir hayli geniş gösteriyor.

Ön kısımda çok önemli bir tasarım değişikliği söz konusu değil. Bunun dışında Huawei Mate 20 X arka kapak tasarımında da yine aynı yapıya yer verilmiş durumda. 3 arka kamera kullanan akıllı telefon, bir de flaş ışığına yer veriyor. Yine küp şeklinde bir tasarım söz konusu olacak. Kamera alanının hemen altında yine parmak izi sensörlerine yer veriliyor.

Huawei Mate 20 X Ekran Özellikleri

Huawei Mate 20 X modelinin en farklı yanı ekranları. Oyun odaklı bir telefon olarak tanıtılan Huawei Mate 20 X serisinin ekran kısmında rekor bir değerle geldiği görülüyor. 7.21 inçlik bir ekrana sahip olan seri, OLED ekran sunuyor. Oldukça geniş ekranın çözünürlük değeri de oldukça başarılı.

3120 X 1440 piksel çözünürlük değeri sunan seri, 364 PPi değerinde piksel yoğunluk derecesi sunuyor. HDR10 destekli geniş ekranın bir diğer artısı ise kalemle beraber gelmesi. Huawei M – Pen akıllı kalemleriyle gelen telefon, tabletleri de aratmıyor demek yanlış olmayacaktır.

Huawei Mate 20 X Teknik Özellikler

Oyun odaklı bir telefon olması nedeniyle teknik özelliklerinde fark yaratması beklenen seri, Kirin 980 işlemcilerinin gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kirin 980 işlemcileriyle beraber 2,6 GHz hız sunan modelde, Mali G76 MP10 grafik birimleri kullanılıyor. RAM bellek miktarı ise 6 GB olarak açıklandı.

6 GB RAM bellek miktarına sahip olan modelde 128 GB depolama alanı bulunuyor. 7 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin, ne derece başarılı olduğu tartışılmaz. Diğer Mate 20 modellerinde de aynı işlemciler kullanılmış durumda.

Huawei Mate 20 X Kameraları

Bu modelin kameralarında da farklı sistemlere yer veriliyor. 40 MP değerinde ana kameranın dikkat çektiği 3’lü kamera sisteminde, ana kamera f/1.8 diyafram açıklığı ile öne çıkıyor. Ana kameranın yanında ekstra geniş açılı 20 MP değerinde ikinci bir kamera görüyoruz.

f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan ikinci kameraların dışında 3.kamera bölümünde de 8 MP değerinde telefoto kamerası bulunuyor. Bu kameranın da f/2.4 diyafram açıklığında olduğunu ve 3x optik zoom sunulduğunu ekleyelim. Ön kamera kısmında ise 24 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklıklı bir kamera bulunuyor. Yine maksimum 4K 30 Fps çekim yapılabiliyor.

5000 mAh değerinde oldukça yüksek batarya kapasitesi, 40W süper hızlı şarj teknolojisi, Android 9.0 işletim sistemi gibi artılarla beraber gelen akıllı telefonun fiyatı ise 899 Euro olarak açıklandı. Telefonların 26 Ekim tarihinde satışa çıktığını göreceğiz.