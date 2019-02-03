Mate 20 serisi şüphesiz, 2018 yılının en iyi akıllı telefonları arasında yer alıyor. Önce üylerden birkaç ay sonra tanıtılan ve çoğu kişi tarafından serinin en iyi telefonu olarak kabul edilen Mate 20 X modeli ise bu serinin içinde en çok ses getirenlerden birisi. Bir telefondan beklenebilecek bütün özellikleri fazlası ile sunuyor.

Eskilerinde tabirinde olduğu gibi geç olsun güç olmasın mantığı ile Huawei, Mate 20 X modelini en son piyasaya çıkardı ve birçok kişinin dahi haberi yok. Mate 20 telefonları arasında en ilginç telefon, şüphesiz Mate 20 X. Uzun bir süredir sadece Asya’nın bazı ülkelerinde piyasada iken, yakın zamanda farklı ülke pazarlarına da girmeye başladı.

Bu model gerçekten de Mate dörtlüsünün en farklı üyesi. Çünkü en büyük ekran, en iyi kameralara, en hızlı işlemciye ve en büyük bataryaya sahip. Bunlara ek olarak Huwaei’nin M-Pen kalemini destekliyor. Aynı zamanda devasa OLED ekranında küçücük bir çentiğe bile sahip.

HD çözünürlüğü aman aman tarzında olmasa da, telefonda oyun oynamaya bayılıyorsanız, sizin için en iyi seçim bu olacak. Bu, potansiyel oyun oynama performansı konusunda gerçekten övgüyü hakeder. Daha sürükleyici bir oyun deneyimi için özel bir donanım programı bile var.

Huawei Mate 20 X – Teknik Özellikleri

Gövde: metal çerçeveli çift cam; Toz ve suya karşı dayanıklı (IP53 sertifikalı)

Ekran: 7.2inç HDR OLED, 1080×2244 piksel çözünürlük (346ppi); çentikli

Yonga seti: Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (2xA76’da 2.6GHz + 2xA76’da 1.92GHz + 4xA55’de 1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU

Bellek: 6GB RAM, 128GB depolama (Nano Bellek ile genişletilebilir)

İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9;

Arka Kamera: 40MP f/1.8 + 8MP f/2.4 OIS telefoto (80mm) + 20MP f/2.2 ultra geniş (16mm); 4K video çekimi, 720’de 960fps yavaş çekim, Leica marka

Selfie kamerası: 24MP, f/2.0 Leica objektif, canlı bokeh efektli Portre Modu

Batarya: 5.000 mAh; Süper Şarj 22.5W

Bağlantı: Çift SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 + LE, NFC, USB C Tipi

Ekstralar: Kızılötesi, stereo hoparlörler, M-Pen desteği

X, Huawei Mate 20 Pro‘dan daha büyük bir gövdeye ve daha büyük bir AMOLED’e sahip. Daha büyük farkı ise daha oyun dostu bir çözünürlüğe ve çentik boyutuna ev sahipliği yapması. Bu özellikler Mate 20 serisi içerisinde daha da ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.

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Tıpkı serinin yıldızı Mate 20 Pro gibi siyah bir perakende kutusu içinde gelir. İçinde 22.5W şarj aleti, X’i hızlı bir şekilde şarj etmek için ihtiyacınız olan özel USB Tip-C kablosunu ve bir çift kulaklığı bulacaksınız.

Huawei Mate 20 X – Tasarım Özellikleri

Huawei Mate 20 X, Mate 20‘nin daha uzun bir versiyonuna benziyor. Boyut farkına rağmen aynı tasarıma sahip. Aralarında metal bir çerçeveye sahip çift camlı bir kaplama farklılık ön plana çıkıyor. Tabi ki daha modern bir yaklaşım söz konusu.

Ön panel 7.2 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile donatılmıştır. Çerçevelerin eğrileri ile eşleşen köşeleri yuvarlatılmış ve genel itibariyle de oldukça küçükler. Su damlası çentik ekranın üst kısmında oldukça hoş duruyor. Diğer Mate 20 telefonlarında olduğu gibi aynı netlikte f/2.0 lensi ile aynı 24MP kameraya ev sahipliği yapıyor.

Çentiğin hemen üstünde, çok küçük bir kulaklık ızgarası var. Ancak bu bir hoparlör görevi görmüyor. Bunun yerine, X’in üst ve alt taraflarına simetrik olarak monte edilmiş iki büyük ve yüksek sesle çalışan Dolby’li hoparlörü var. Bu da olağanüstü bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.

Telefonda bir bildirim LED ışığı yok. Bildirimlerinizle senkronize olmanın tek yolu, her zaman açık olan ekran seçeneğini etkinleştirmektir, ancak bu, batarya ömrünü çok fazla etkiler. Diğer özelliklerden önce Mate 20 X’in basınç seviyesinden bahsedelim. Ekranı 4.096 seviyesine kadar basınca duyarlıdır.

Özel M-Pen’i destekler. Ancak kalem kutu içerisinde gelmez, harici olarak almalısınınz. Şayet kalemi alsanız bile, kalemi yerleştirmek için özel bir yer yoktur. Serinin diğer üyelerine göre biraz daha kalın bir metal çerçeveye sahiptir. Kavisli kenarları ise tek elle kavramayı biraz güç hale getirebilir.

Çerçevenin üst kısmında kulaklık girişi, IR ve hoparlörlerden biri bulunurken, alt kısmında USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve diğer hoparlör bulunur. Ayrıca hibrit SIM yuvasına sahiptir ve ikinci SIM’i Huawei’nin yeni piyasaya sürülen NM özel bellek kartlarından biriyle değiştirebileceğiniz çift nanoSIM tepsisi özelliğini taşır.

SIM yuvası, toz ve su sıçramalarına karşı IP53 sertifikası taşımaktadır. Yani toza ve suya karşı sızdırmazlık özelliği bulunur. Ancak Mate 20 Pro, şu ana kadar tamamen su geçirmez olan tek Huawei ürünüdür.

Huawei Mate 20 X – Ekran Özellikleri

Huawei Mate 20 X’in en önemli özelliği küçük bir su damlası benzeri çentikli 7.2inçlik AMOLED ekrana sahip olması. Büyük bir köşeye rağmen, ekran 1.080×2.244 piksel veya 346ppi çözünürlüğe sahip. Bu, birinci sınıf piksel yoğunluğundan çok uzak, ama yine de hem günlük kullanım için yeterlidir.

Aslında Mate 20 X’in 1080p ekranı, en önemli satış noktalarından biri olan oyun için ideal bir seçimdir. İçerisinde bulunan Kirin 980 yonga seti ile mükemmel bir uygulama uyumluluğu vardır. Bundan dolayı da en yüksek performansa izin verir.

OLED panelinde, bir Diamond PenTile matrisi bulunur. Yeterince uzun ve uygun içeriğe bakarsanız, bunun pürüzlü kenarlardan bir PenTile olduğunu söyleyebilirsiniz. Mate 20 X’in ekranında iki Renk modu vardır. Bunlar Normal ve Canlı‘dır. Bunların her birinin ayrıca üç alt modu vardır. Varsayılan, Sıcak ve Donuk.

Canlı seçeneği DCI-P3 renk alanını temsil ederken, Normal olan sRGB renk alanı uyumluluğuna geçer. Varsayılan olarak Canlı ayarlanmış olarak geliyor ve bu şekilde bırakmanızı öneririz. Bu ayar 460 nit maksimum parlaklık sunar. Şayet Otomatik moda ayarlarsanız parlak ışıkta 655 nite kadar çıkabilir.

Ölçülen minimum parlaklık sadece 1.8 nit.

Huawei Mate 20 X – Pil Ömrü

X, çok büyük denebilecek kadar büyük 5.000 mAh batarya ile çalışıyor. 5V ve 4.5A’da şirketin tescilli SuperCharge özelliğini desteklemektedir. Gerekli kablo ve şarj cihazı X ile birlikte gelir ve boşalmış bir pilin %47’sini yarım saatte doldurabilir. 100 dakika içinde ise 0’dan %100’e kadar doluluk sağlar.

Kablosuz şarj desteği yoktur. Ancak asıl ön plana çıkan özelliği Mate serisi içerisindeki en yüksek bekleme oranına sahip olmasıdır. 108 saatlik etkileyici bir bekleme süresi vardır. Kabaca bu 4 -5 günlük süre zarfı demektir. Aynı zamanda 3G telefon görüşmesi yaklaşık olarak 28sa 49dk, internette gezinme yaklaşık 15sa 32dk ve aralıksız video oynatması ise 17sa 56dk sürmüştür.

Huawei Mate 20 X – Yazılım Özellikleri

Genel olarak Huwei telefonlarının hepsinde bulunan EMUI arayüzü bu telefonda da var. EMUI v9.0 sürümü ile Android 9 Pie desteğini kullanıyor. Bazılarına göre bu arayüz geliştirmeye çok muhtaç olsa da birçok kişinin bu arayüzü seveceğine inanıyoruz.

Huawei genel arayüzü temizledi ve daha fazla kategoride “gelişmiş” alt menüler ekledi. Nadir kullanılan ayarları gizleyerek ayarlar paneli basitleştirildi. Huawei’nin yerleşik uygulamaları, erişimlerini kolaylaştırmak için ekranın altındaki gezinti menüsünde sürekli değişebiliyor.

EMUI 9.0’ın avantajları arasında GPU Turbo 2.0 desteğinin olmasıdır. Bu da uygulamaların daha hızlı başlamasına yardımcı olur. Huawei Share özelliği geliştirildi ve bu sayede dosyaları bir bilgisayarla paylaşabilir ve belgeleri kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.

Ayrıca HiVision, kendi bünyesinde geliştirilen bir seyahat asistanı ve telefonunuzda ne kadar zaman harcadığınızı söyleyen ve kendinize sınırlama seçeneği sunan Digital Balance uygulaması var. En çok ilgimi çeken Digital Balance oldu. Şayet sınırlamayı aşarsanız uygulamanın ekranı siyah beyaz oluyor.

Ekran içi parmak izi sensörü ya da 3D yüz tanıma teknolojisi yok. Bunun yerine oldukça seri çalışan arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü mevcut. Bu telefonun belkide en güzel yönü çentik üzerinde değişiklikler yapmanıza olanak sağlamasıdır. Ancak çentiğin zaten oldukça küçük olduğunu varsayarsak, çoğu kişi bunu değiştirmeyi düşünmez.

Huwei Mate 20 X - Özelleştirmeler 1 - 5

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Huawei Mate 20 X – Performans

Tıpkı Mate 20 ailesinin geri kalanı gibi bu telefonda da, HiSilicon’in en yeni Kirin 980 yongası seti tarafından destekleniyor. Bu, 7nm işlem sürecine dayanan bir Android telefondaki ilk yonga seti. Üst modelleri ve diğer 10nm yonga setleri üzerinde çok fazla güç ve verimlilik kazancı vaat ediyor.

Kirin 980, 2.6GHz’de çalışan 2x yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ve 1.92GHz’de saatlendirilmiş 2x Cortex-A76 çekirdeği ile üst düzey performans sunuyor. Ayrıca 1.8GHz’e çıkaran 4x güç tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği olan 8 çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor.

İşlemci, ARM’in DynamIQ mimarisini kullanır ve herhangi bir çekirdek alt kümesinin iş yüküne bağlı olarak aynı anda çalışmasına izin verir. Bu sayede telefonda donma söz konusu olmaz. Kirin 980 yongası, Mali-G72 ile karşılaştırıldığında muazzam performans ve verimlilik artışı sağlamakta.

Telefonun performans testlerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

Huwei Mate 20 X - Performans Testleri 1 - 4

Huawei Mate 20 X – Kamera Özellikleri

Mate 20 Pro‘da öne çıkan üçlü kameraya sahiptir. Bu, birincil f/1.8 lens ile bir 40MP kamera olduğu anlamına gelir. Quad-Bayer filtresi nedeniyle varsayılan olarak 10MP fotoğraf çeker. Ancak bindirme etkisi ile 40MP görüntüyü kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Ayrıca 80mm f/2.4 uzun menzilli lensli ve optik dengeleyicili bir 8MP sersör vardır. Son olarak, monokrom kamera f/2.2 lensin arkasındaki ultra geniş açılı 16mm 20MP sensör ile değiştirildi.

Ultra geniş açılı kameraya eklenen bir bonus ise makro çekim yapabilmesidir. Huawei, yakınlaştırma özelliğini tıpkı Pro’daki gibi 3x optik ve 5x hibrit olarak yapabileceğini ifade etmiştir. Geniş açılı kamera 0.6x olarak adlandırılırken, kamera uygulamasında 3x ve 5x seçeneklerini bulacaksınız.

Kamera uygulaması, daha önce olduğu gibi Huawei’nin AI destekli özelliği ile geliştirilmiştir. Şimdi 1.500 farklı sahne için ayarları tanıyan ve ayarlayabilen Master AI 2.0 var. Varsayılan (geniş açılı veya 1x) fotoğraflar 40MP sensörü ile çekilmektedir. Telefon genel ayarlamaları yaparak boyutun çok yüksek olmaması için görüntüleri, 10MP’lik olarak kaydeder.

Çok fazla ayrıntı, etkileyici dinamik aralık, canlı ve doğru renkler, mükemmel kontrast ve genel olarak çok hoş yorumlama var. Görüntüler yeterince keskin, ancak fazla net değil.

Aşağıdaki galeride kamera örneklerini görebilirsiniz.

Huwei Mate 20 X - Kamera Çekim Örnekleri 1 - 10

Genel Değerlendirme

X, 7.2 inçlik devasa ekranı ile şüphesiz ki herkese göre değil. Daha çok telefonu bir oyun aleti olarak kullanacaklar için ideal bir seçimdir. Çünkü büyük boyutu gün içerisinde bazen kabus gibi hissettirir.

Şayet büyük ekranı hiç bir şekilde sorun etmeyeceksiniz, genel olarak amiral gemisi kalitesinde üst bir akıllı telefona sahip olabilirsiniz.Kirin 980 yonga seti en iyilerden biri, arkadaki üçlü kamera bugüne kadarki en kaliteli olanlar arasında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Batarya ömrü oldukça harika. Ayrıca gerçek stereo hoparlörler, kulaklık girişi ve ihtiyacınız olursa stylus desteği gibi hoş aksesuarlar da var.

Genel olarak Huawei Mate 20 X, piyasaya sürüldüğü andan itibaren hala en iyi amiral gemisi telefonlarından birisi olmayı başarıyor. Başka hiçbir modern telefon ekran boyutuna ulaşamıyor.