Kısa süre sonra tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 serisi için geri sayım başladı. Markanın yeni akıllı telefon modellerini 16 Ekim tarihi itibariyle tanıtması bekleniyor. 16 Ekim sonrasında ortaya çıkacak olan akıllı telefon sayısının ise 3 olacağı açıklandı. Ana model ve biraz daha geliştirilmiş bir model olan Pro model dışında üçüncü telefonun ise Huawei Mate 20X olacağı açıklandı.

Oyunculara özel olarak geleceği açıklanan Huawei Mate 20X akıllı telefonlarının özellikleri ise bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Serinin en güçlü modellerinden biri olması beklenen Huawei Mate 20X akıllı telefonları için son olarak canlı görseller ortaya çıktı.

Huawei Mate 20X Nasıl Bir Telefon Olacak?

Canlı görseller yeni akıllı telefonun tasarımının nasıl olacağını gösteriyor. Tasarım kısmında su damlası çentik alanı karşımıza çıkacak. Pro modelinde olduğu gibi su damlası çentik tasarımını kullanacak olan Huawei Mate 20X, geri kalan kısımlarda ise çok geniş bir ekrana yer verecek. Yeni akıllı telefonların arka kısımda ise yine 3 kamera kullandığını görmek mümkün olacak. Küp şeklinde 3 kamera yerleşimi yapacak olan Huawei Mate 20X akıllı telefonlarının, sistem özellikleri de bir hayli dikkat çekici olacak.

Ekran kısmında tabletleri aratmayacak bir teknoloji göreceğiz. 7.2 inç ekran boyutuna sahip olacak olan ekranların, çentik alanı sayesinde bu kadar geniş olacağı üzerinde duruluyor. OLED ekranın çözünürlük değerinin ise 1080 X 2240 piksel olduğunu göreceğiz.

Çok daha geniş ekranlı akıllı telefonun teknik özellikler kısmında da amiral gemisi modellerini geride bırakacak özelliklerle geleceğinden söz ediliyor. Kirin 980 işlemcileriyle desteklenecek olan akıllı telefonda, 4 GB ile 8 GB arasında değişen bellek miktarları göreceğiz. 4,6,8 GB seçeneklerine göre depolama alanlarının değişeceğini de belirtelim.

128 GB, 256 GB, 512 GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek olan Huawei Mate 20X akıllı telefonlarının henüz fiyatı belli değil. 16 Ekim tarihinde yapılacak tanıtım sonrasında fiyat ve geri kalan bilgilerde paylaşılacaktır. Tanıtım sonrasında bilgiler paylaşacağız.