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Huawei Mate 30 5G Çıkış Tarihi Hakkında Söylentiler!

Huawei'nin üçüncü 5G destekli telefonu Huawei Mate 30 5G Aralık ayında piyasaya sürülecek gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 5G

Yeni raporlara göre, Huawei Mate 30 serisi hala yapım aşamasında. Söylentilere göre ise Mate 30 5G modeli, bu yılın sonuna doğru Aralık ayında piyasaya sürülebilir. Huawei, birkaç haftadan bu yana çok zor bir durumda olmuştur. Zaten asıl nokta ABD hükümeti tarafından kara listeye alınması oldu.

Bugün ise Rusya’daki 5G konferansında Huawei’nin 5G akıllı telefonu hakkında bilgi veren bazı bilgiler paylaşıldı. Bir slaytta, şirketin Aralık ayında piyasaya sürülecek olan Mate 30 5G akıllı telefonundan bahsettiği bildiriliyor.

Mate 20’nin yükseltilmiş sürümü olarak, Aralık ayında Rusya pazarında tanıtılabilir. Daha sonra diğer pazarlara gönderilebilir. Huawei Mate X modeli ilk 5G telefonu oldu, buna ek olarak Huawei Mate 20 X 5G, ikinci 5G akıllı telefon iken, Mate 30 5G şirketin üçüncü 5G destekli telefonu olacak.

Huawei Mate 30 5G Çıkış Tarihi Hakkında Söylentiler!

Mate 30 serisi hakkında uzun süredir zaten birçok söylenti gün yüzüne çıktı. Ama resmi açıklamalara gelince her zaman yavan konuda kaldı. Şirketin yeni telefonunda hangi işletim sisteminin olacağı ise oldukça merak konusu. Ortaya çıkan son raporlar neticesinde Huawei’nin Avrupa ve Asya pazarlarına yönelmesi gündemde.

Huawei Mate 30 5G sürümü ile şirket, yaşadığı açığı kapatabilir mi henüz bilinmez, ama şirketin oldukça iddialı özellikleri telefona yerleştirmesi oldukça muhtemel.

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