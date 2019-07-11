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Huawei Mate 30 Benzersiz Bir Cam Tasarıma Sahip Olabilir!

Huawei'nin en yeni amiral gemisi telefonu Huawei Mate 30, tek bir cam kaplamaya sahip tasarımı benimseyebilir...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Benzersiz Bir Cam Tasarıma Sahip Olabilir!

Önümüzdeki aylarda Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Huawei Mate 30‘u piyasaya süreceği zaten bilinen bir gerçek. Şimdi ise gelecek akıllı telefonun tasarımına ışık tutan bir rapor ortaya çıktı.

Şirketin tedarik zincirinden gelen raporda, telefonun metal çerçevelerle ekran arasında herhangi bir boşluğun olmayacağı dile getirildi. Bu sayede telefonun ekranında herhangi bir delik ya da çentik yer almayacak. Şirketin bu yaklaşımı, yeni nesil telefonlar için bir yol göstericisi olmasına olanak sağlayabilir.

Bu yılın başlarında, başka bir Çinli marka olan Vivo, bu tasarıma sahip – camla çerçevenin birleşik olduğu- konsept telefonunu tanıttı. Bu nedenle, Huawei’nin tamamiyle camdan oluşan tek parça bir tasarıma sahip bir akıllı telefon hazırlaması oldukça olası.

Huawei Mate 30 Pro Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Telefonda delik olmadığını varsayarsak, sorun cihazdaki SIM kart yuvasının olmayacağı anlamına da geliyor. Raporda, şirketin geleneksel SIM kart yerine eSIM teknolojisini kullanacağını söylüyor.

Güç düğmesi ve ses tuşları gibi normal düğmeler için, şirketin basınca duyarlı tuşlar kullanacağı söylenir. Şarj için, telefonun kablosuz şarja bağlı olması gerekiyor. Söz konusu özellikler sadece söylentilerden ibaret, herhangi bir resmi kanıt yok. Ancak kısa bir süre sonrasında tasarım özellikleri netlik kazanabilir.

KaynakCNMO
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