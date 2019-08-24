Huawei Mate 30 Ekran Paneli Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar arasında iddialı modellerden biri olması beklenen Huawei Mate 30 akıllı telefonları için geri sayım başladı. Aslında çok uzun bir süredir gündemde olan ve çok uzun bir süredir konuşulan yeni akıllı telefonların iddiaları da bitmek bilmiyor.

Yeni akıllı telefon modellerinde nasıl özelliklerin yer alacağı konusunda bilgiler gelmeye devam ederken son olarak Huawei Mate 30 modelinin ekran paneli ortaya çıktı. Telefonların ekran panelleri olduğu iddia edilen görseller, söz konusu akıllı telefonların tasarımını da göstermiş oldu. Buna göre Huawei Mate 30 iddialı bir tasarımla gelecek.

Huawei Mate 30 Ekran Tasarımı

Yeni akıllı telefon modellerinde nasıl bir tasarım sunulacağı konusunda detaylar ortaya çıktı. Paylaşılan panel görsellerine bakacak olursak, çentik ekran tasarımı gelecek. Ön kısımda oldukça küçük bir çentik alanı bulunacak.

Çentik alanının oldukça küçük olmasına karşın bu kısımda iki farklı kamera yer alacak. İki kameranın yer alacağı akıllı telefonun, geri kalan kısımlarda da tamamen çerçevesiz bir yapı sunmaya yakın olduğu görülüyor.

Pro modelinde olduğu gibi kavisli bir yapı sunması beklenmeyen akıllı telefonların daha ince çerçevelerle dikkat çektiğini göreceğiz. Telefonların alt kısmında kullanılan çerçeve alanının da oldukça inceltildiğini görmek mümkün olacak.

Parmak için bırakıldığı belirtilen bu alanın inceltilmesi, genel ekran alanının da genişlemesini sağlamakta. Yeni akıllı telefonların ekranlarının Pro modelinde ise bira daha farklı bir yapı sunması bekleniyor.

Muhtemelen Huawei Mate 30 Pro modelinde yer alan ekranların kavisli ekranla beraber geldiğini görmek mümkün olacak. Yan kısımlarda kavisli bir ekran kullanması beklenen akıllı telefonun, ekran altında parmak izi sensörü sunduğunu görmek mümkün olacak.

6.5 inçlik bir boyuta sahip olması beklenen akıllı telefonların çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 piksel değeri karşımıza çıkacak. Telefonların geri kalan tüm detaylarının da 19 Eylül tarihinde yapılması beklenen tanıtımla beraber ortaya çıkacağından söz ediliyor. Detaylar açıklandığı zaman özellikleri paylaşacağız.