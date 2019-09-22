Huawei Mate 30 HarmonyOS Dönemi Başlayacak Mı?

Huawei Mate 30 HarmonyOS güncellemesi için yeni iddialar var. Güncellemenin gelme ihtimali var mı? Yeni işletim sistemi güncellemesinin gelme ihtimali var mı?

Akıllı telefonları içerisinde en başarılı modellerden biri olarak Mate 30 telefonunu tanıtan Huawei, kısa bir süre önde yaptığı tanıtımla beraber soru işaretlerini de ortaya çıkardı. En çok gündeme gelen konu ise Huawei Mate 30 HarmonyOS güncellemesi olmuştu.

Öyle ki yeni seri akıllı telefon modellerinde Google uygulamalarına yer verilmedi. Daha doğrusu Google uygulamalarına yer verilemedi. Öyle ki ABD kara listesinde bulunan markanın, Android işletim sistemini kullanabileceği ancak Google uygulamalarına erişim sağlayamayacağı açıklanmıştı. Yeni akıllı telefon modelleri için işletim sistemi kısmı ise tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise Huawei Mate 30 HarmonyOS güncellemesi konusunda bazı detaylar ortaya çıktı.

Huawei Mate 30 HarmonyOS Güncellemesi Almayacak

Tanıtımdan sonra markanın Huawei Mate 30 HarmonyOS güncellemesi yayınlayacağı konusunda bazı fikirler ortaya çıkmıştı. Bunun için Android işletim sisteminin üzerinde çok durulmadığı konusunda açıklamalar yapılmıştı.

Fakat görünen o ki beklenen güncelleme gelmeyecek. Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan Android işletim sisteminin değiştirilmesi beklenmiyor. Henüz HarmonyOS işletim sisteminin değişime hazır olmadığı ve akıllı telefonlar için tam olarak uyum sağlamadığı konusunda bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Buna karşın yeni seri akıllı telefonların Google uygulamaları olmadan nasıl başarı elde edeceği de başka bir tartışma konusu. Yeni nesil akıllı telefonların HarmonyOS işletim sistemi güncellemesi yerine Google’a odaklanacağı düşünülmeye başlandı. Sorunun çözülmesi mümkün olursa, yeni akıllı telefonların satışlarının bir hayli artması söz konusu olabilir.

Fakat tam tersi bir durum da geçerli olabilir. Telefonların Android sorununu çözememesi ve ABD ile anlaşmaya varılamaması durumunda, satışlar ciddi anlamda düşüş gösterecek gibi duruyor. Öyle ki bu sorunu çözmeden markanın yeni telefonlarını Avrupa pazarına sunmayacağı iddiası bile var.

Telefonların ilk etapta Çin genelinde satış elde etmesi bekleniyor. Çin içerisinde beklenen satış rakamları 20 milyon olarak açıklandı. Eğer Android sorunu çözülemeyecek olursa, satışlar ülke içerisine odaklanacak gibi durmakta. Yeni seri akıllı telefonların ülkemizde de satılıp satılmayacağı konusu soru işareti. Bu konuda yeni detaylar belli olduğu zaman bilgi paylaşacağız.