Huawei Mate 30 İndirimle Satışı Sunulacak

Huawei Mate 30 fiyatı için yeni bir düzenleme duyuruldu. Marka fiyatları nasıl değiştirecek? Satışlar başladı mı?

Teknik özellikleri bir hayli dikkat çekmiş olsa da Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının Google’dan yoksun olması, markanın bir hayli zarar görmesine neden oldu. Telefonların Google’ın servislerinden hiçbirine sahip olmayacağı bilgisi verilmiş ve markanın satış tahminleri düşürülmüştü.

Google servislerinin kullanılamayacak olmasıyla beraber, yeni akıllı telefonların satış sınırlaması stratejisiyle sunulacağı bilgisi de verilmişti. Bu noktada telefonların sadece Çin bölgesinde satışa çıkması söz konusu olacak.

En azından belli bir süre Çin dışında satış yapılması beklenmiyor. Söz konusu akıllı telefonlar için uygulanan strateji, markanın farklı kararlar almasına da neden oldu. Öyle ki son açıklamalara göre Huawei Mate 30 akıllı telefonlarının fiyatı düşürülecek.

Huawei Mate 30 İndirim Alacak

Telefonların Çin genelinde satışa çıktığı biliniyor. 26 Eylül tarihinde Çin’de başlayan satışlar için sunulan fiyat ise değişti. Bu noktada yeni seri akıllı telefonların tanıtım fiyatı 874 dolar olarak açıklanmıştı.

Fakat Çin pazarında fiyatların 560 dolar rakamına çekildiği ortaya çıktı. Arada ciddi bir fark oluşmuş oldu. Huawei Mate 30 satışlarında yaşanan bu farkın Avrupa’da yapılacak olan satışlarla bir alakası olabilir.

Açıkçası telefonların Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği hala net değil. Durum böyle olunca yeni seri akıllı telefonlar için kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Fakat tanıtım sırasında açıklanan 874 dolar fiyatının Avrupa pazarı için kabul edilen fiyat olarak söylendiğini de görebiliriz. Sadece bir ihtimalden söz ediyoruz.

Bunun dışında henüz Huawei Mate 30 modellerinin Avrupa’da satışa çıkıp çıkmayacağı net değil. Ülkemiz satışları için de değişen bir durum yok. Yine markanın açıklamalarını beklemek gerekecek. Ülkemizde satışların başlayıp başlamayacağını bu şekilde öğrenmiş olacağız. Aynı şekilde Google servislerinin durumu hakkında da bir değişiklik olmadığını ekleyelim.