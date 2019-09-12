Huawei Mate 30 Kutu Görselleri Paylaşıldı

Huawei Mate 30 kutu görselleriyle beraber yeni özellikler ortaya çıktı. Telefonların özellikleri neler olacak? Yeni bir bilgi var mı?

Yeni akıllı telefonları için belli başlı detayları ortaya çıkan Huawei, Google servisleri için sorunları çözmeye çalışıyor. Bir yandan Google servisleri için çalışmalarına devam eden markanın, bir yandan ise Huawei Mate 30 için çalışmalar yaptığı görülüyor.

Yeni akıllı telefon modelleri için paylaşılan görsellerde çalışmaları net şekilde ortaya koyuyor. Son olarak yeni telefonların kutu görselleri ortaya çıktı. Kutu görsellerinin ortaya çıkması önemli çünkü Huawei Mate 30 akıllı telefon modelinde yer alması beklenen sistem özellikleri konusunda önemli ipuçlarının elde edilmesi mümkün hale geldi.

Huawei Mate 30 Özellikleri Neler Olacak?

Kutu görsellerine baktığımız zaman yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde 6 GB RAM bellek miktarının kullanılacağı görülüyor. 6 GB RAM bellek miktarı, standart versiyon içerisinde yer alan miktar olabilir. Bunun net olmadığını eklemek gerekiyor. 8 GB RAM kullanan modellerin gelmesi de söz konusu olabilir.

Standart versiyon içerisinde ise 6 GB modelin bulunması beklentisi var. Bunun dışında yeni akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan işlemcilerin Kirin 990 serisi olacağı da görülüyor. Yine amiral gemisi işlemcilerin hızı ise 2.86 GHz olarak açıklanmış durumda.

Yeni işlemciler ve RAM ile gelecek olan telefonların grafik birimi kısmında ise Mali G7 GPU serisi kullanılacak. 700 MHz hızında çalışan 16 çekirdekli bir grafik biriminin kullanılacak olması, telefonun oyunlarda da yüksek bir performans değeri ortaya koyacağını gösteriyor.

Telefonların fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilginin yer almadığı görsellerde, tasarım kısmında da bir bilgi bulunmuyor.

Öyle ki kutu görselleri tıpkı diğer modellerde olduğu gibi tamamen siyah renk ve üzerinde herhangi bir resim yok. Görsellerde de görebileceğiniz gibi görsellerde, kutu kısmında önemli bir değişiklik sunulmadığı görülüyor. Telefonların diğer tüm detayları için Ekim ayını beklemek gerekiyor. Ekim ayında Huawei Mate 30 modelinin tanıtılması söz konusu olacak.

Yeni akıllı telefon modeli için özelliklerin paylaşılmasının ardından sitemizde yeni bilgilere ve merak edilen detaylara yer vereceğiz. Şu an bilgilerimiz bunlar ile sınırlı. Söz konusu kutu görsellerini de yukarı da bulabilirsiniz.