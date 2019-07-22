Huawei Mate 30 Lite Çalışır Halde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon serileri içerisinde iki farklı amiral gemisi modeli sunan Huawei, “P” amiral gemisi akıllı telefon serisinin dışında bir başka seri olan Mate modeliyle de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Markanın bu sene sunması beklenen Huawei Mate 30 amiral gemisi serisi için de detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Huawei Mate 30 Lite modelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 30 Lite tasarımının nasıl olacağını ortaya çıkaran görseller, aynı zamanda telefonların arayüzü için de bilgi vermiş oldu. Yeni akıllı telefonların görsellerinden yola çıkarak tam olarak nasıl bir tasarım beklendiğine bakalım.

Huawei Mate 30 Lite Görselleri

Çalışır halde görüntülenen yeni akıllı telefonların ön kısımda ekrana gömülü kamera ile geleceği görülüyor. Yeni akıllı telefonların herhangi bir çentik alanı kullanmadığını göreceğiz. Çentik alanı yerine doğrudan ekran üzerinde gömülü olan bir kamera gelecek ve bu kamera üst köşede konumlandırılmış olacak.

Üst kısımda yer alan kameranın dışında, ekranın neredeyse tamamen çerçevesiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni akıllı telefonların arka kapak kısmında ise 4 farklı kamera kullanacağını görüyoruz.

Beklentilerde olduğu gibi 4 kamera Huawei Mate 20 modelinde yer alan tasarımı sunacak. Bu kısımda kare şeklinde kamera alanının içerisine girecek olan 4 kamera kullanıldığını göreceğiz.

Kameranın altında ise parmak izi sensörlerinin yer aldığını görmek mümkün olacak. Huawei Mate 30 Lite yeni nesil akıllı telefonlarla yarışabilecek kadar başarılı bir model olacak gibi duruyor. Telefonların amiral gemisi serileri kadar üst segment modeller olması beklentisi var. Öyle ki modelin içerisinde Kirin 810 amiral gemisi işlemcileri yer alacak.

1 nesil öncesinin işlemcileri olsa da hala amiral gemisi işlemci modelleri olarak sayabileceğimiz modelin dışında 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarına da yer verildiğini görmek mümkün olacak. Şimdilik ortaya çıkan bilgiler bunlar. İddialı modeller olması beklenen Huawei Mate 30 Lite modelleri için yeni detaylar geldiği zaman, haberimize yeni detayları ekleyeceğiz.