Huawei Mate 30 Lite Özellikleri Neler Olacak?

Şayet Huawei hayranıysanız, muhtemelen bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan Mate 30 serisini dört gözle bekliyor olmalısınız. Önceki Mate serisinde olduğu gibi, Mate 30 serisinin de piyasaya sürülecek olan bir lite sürümüne sahip olması bekleniyor – Mate 30 Lite.

Bu gün ise bu lite versiyonu, TENAA’da ortaya çıktı. Mate 30 Lite (SPN-AL00 ve SPN-TL00), kendinden öncekilere kıyasla oldukça büyük yenilikler getiriyor. Ekran 6.26-inç, kısmen biraz daha küçük. Ama çözünürlük 2340 x 1080 olarak kalacak.

Henüz fotoğraf yok, bu yüzden tam olarak tasarımı konusunda net bir şeyler söyleyemiyoruz. Ancak Haziran ayında ortaya çıkan teknik çizimi, kısmen de olsa bu konuda yardımcı oluyor. Ön panelinde 32MP selfie sensörüne sahip olacak.

Mate 30 Lite’ın arka kısmında 48MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü ve başka bir 2MP makro kamera olan dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Bir parmak izi tarayıcısı var.

Mate 30 Lite, 2.2GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. Bu büyük olasılıkla yeni Kirin 810 ve 6GB veya 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri yer alacak. Daha fazla depolama alanı için ek 256 GB alana kadar bir MicroSD kart yuvası ekliyor.

Telefon ayrıca TENAA listesine göre 3900mAh daha büyük bir batarya ile ve hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Android 9 Pie ile kutudan çıkacak.