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Huawei Mate 30 Lite Render Görselleri Paylaşıldı

Huawei Mate 30 Lite render fotoğrafları neler? Yeni model için merak edilenler ve son tasaerım çizgileri.

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei Mate 30 Lite

Akıllı telefon dünyasının en iddialı markalarından biri olan ve şu günlerde bir değişim süreci içerisine giren Huawei, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmakta kararlı. Markanın merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi ise Huawei Mate 30 serisi olarak karşımıza çıkıyor. İddialı akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Huawei Mate 30 Lite akıllı telefonlarının tasarımı ortaya çıktı.

Bu kez Huawei Mate 30 Lite akıllı telefonlarının render görüntüleri paylaşıldı ve render görüntüleri merakla beklenen tüm detayları ortaya çıkarmış oldu. Render görüntüleri tasarım kısmında sürpriz yeniliklerin olacağını da göstermekte. Hemen yeni modelin detaylarından ve tasarım artılarından söz edelim.

Huawei Mate 30 Lite Neler Sunacak?

Render görsellerine baktığımız zaman, telefonun 4 arka kamera ile geleceği görülüyor. Huawei Mate 20 modellerinde olduğu gibi 4 arka kamera kurulumuna yer verilecek olan akıllı telefonun, kameraların hemen altında parmak izi sensörü kullandığını görmekte mümkün olacak.

Tabii ki parmak izi sensörünün arka kapak üzerinde konumlandırılmış olması, bu modelin ekrandan parmak izi sensörü kullanmasını engelleyecek.

Bunun dışında ekran kısmında nasıl bir tasarım kullanılacağı net değil. TENAA görselleri ve yeni render görselleri bu kısımda net bir görüntü sunmuyor. Fakat daha önce paylaşılan görsellerden yeni akıllı telefonların ekran üzerinde yerleşik kamera kurulumuna yer vereceğini biliyoruz.

Huawei Mate 30 Lite

Ekrana gömülü kamera sistemi dışında çok ince de olsa çerçevelerin kullanılacağı bilgisi de var. Bunun dışında tasarımın büyük ölçüde benzer bir kasa yapısı içerisinde kalması bekleniyor. Özellikle yan kısımlarda kavisli bir tasarıma geçiş yapılmayacak. Haliyle yan kısımlarda yine aynı tasarımın sunulduğunu göreceğiz.

Teknik özellikler için beklentiler de oldukça yüksek. Bu Lite modelinin de amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacağını düşünüyoruz. Özellikle işlemci serisi için bir düzenleme yapılacağı ve işlemci serisinin daha da güçlendirileceği bilgisi var.

Şu an için yeni akıllı telefonların ortaya çıkan detayları bunlar ile sınırlı. Bunun dışında Huawei Mate 30 Lite modelinin sistemsel olarak daha ne gibi yenilikler sunacağı konusu ise net değil.

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