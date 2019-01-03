Huawei, geçen yılın başlarında üç arka kamera kurulumu bulunan P20 Pro modelini piyasaya sürdü. Telefonun kamera kurulumu o anki trendden oldukça farklı iki. P20 Pro modeli kamera kurulumu bakımından, en iyi olarak DXOMark benchmarkında uzun süre durdu. Hatta bunu ne Galaxy Note 9 ne de iPhone X‘ler ve diğerleri devrilmeyi başaramadı.

Bu özelliklere sahip bir diğer model Mate 20 Pro‘da da kullanıldı. Aynı şekilde bu telefon da arkada üç kamera kurulumuna sahip. Şimdi ise şirket, işleri daha yüksek bir seviyeye çıkarmakla ilgili görünüyor. Bununla ilgili ipucu, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan bir koruma kılıfı patenti ile geliyor. Görünüşe göre Huawei zirveye çıkmak için bütün iyi özellikleri bünyesinde topluyor.

Akıllı telefonun paylaşılan kılıfı, Huawei Mate 30 Pro modelinin beşli kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Kılıf, Mate 20 Pro modelinden gözle görülür biçimde, kamera kurulumları telefonun üst yarısında oldukça geniş bir alana yayıldığıı ortaya çıkarıyor.

Mate 20 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumu ve bir LED flaş içerdiğini hatırlayın. Akıllı telefon kılıfının daha büyük kesilmesi yalnızca Mate 30 Pro ‘nun arka tarafında LED flaşlı 5 sensör bulunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, kılıf patentinin Mate 30 Pro için olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ama kesinlikle Huawei’nin 2019 amiral gemisinden biri için geçerli.