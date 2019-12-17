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Huawei Mate 30 Pro 5G DxOMark’ın Yeni Kamera Kralı!

Huawei Mate 30 Pro 5G kamerasıyla tahtı ele geçirdi!

Ayşen Sıla

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Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Bugün, DxOMark, Huawei Mate 30 Pro 5G için kamera incelemesi yayınladı ve bu inceleme sonrası yeni bir kamera şampiyonumuz olduğunu söyleyebiliriz. Huawei amiral gemisinin 5G versiyonu tacı (toplam 123 puan ile) aldı.

Bazıları Mate 30 Pro 5G‘nin neredeyse aynı kamera özelliklerine sahip olduğu için telefonun 4G versiyonunu nasıl geçtiğini merak ediyor olabilir. Tek açıklama kesinlikle bir yazılım. Görünüşe göre, Huawei, 5G versiyonundaki kameraları Mate 30 Pro‘yla karşılaştırıldığında daha iyi ayarlamış görünüyor.

Mate 30 Pro 5G’nin puanı, 4G modelinin 132 puanlık fotoğraf puanı ve 100 video puanına kıyasla, fotoğraf için 134 puan ve video için 102 puan alarak ayrıldı. Fotoğraf puanının daha ayrıntılı analizi, yakınlaştırma ve gece modu söz konusu olduğunda 5G modelinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Video varken, doku, gürültü ve otomatik odaklamada daha yüksek puan alıyor.

Huawei Mate 30 Pro Alınır mı?

Şaşırtıcı bir şekilde, 4G versiyonu ultra geniş açılı fotoğraflar çekmek için daha iyi. DxOMark, bunun nedeninin “etkili görüş alanını” azaltan yeni bir çarpıtma karşıtı algoritma olduğunu söylüyor.

İnceleme, 5G versiyonunun flaş açıkken, portre fotoğrafı çekerken pozlama ve ayrıntıların iyileştirilmesine yardımcı olan flaşlı çekimler için yeni bir çoklu pozlama algoritmasına sahip olduğunu söylüyor.

Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Huawei Mate 30 Pro 5G, kamera ve videolarda, Mate 30 Pro 4G ile karşılaştırıldığında gözle görülür iyileştirmeler alarak yeni kamera kralı ünvanıyla raflarda yerini alıyor.

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