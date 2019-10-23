Huawei Mate 30 Pro Alınır mı?

Şüphesiz Huawei Mate 30 Pro bu günlerde iPhone 11 Pro’dan sonra en çok konuşulan akıllı telefon ve geçtiğimiz ay tanıtılmasına rağmen hala ülkemizde satışa çıkmadı. Peki Türkiye’de satışa çıktığında bu telefonu fiyatı uygun olsa dahi almak mantıklı mı?

Huawei Mate 30 Pro geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 20 Pro’dan çok iyi bir yükseltme değil. Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan P30 Pro Modeli ile kıyasladığımızda da çok iyi bir yükseltme olmadı. Bunun en büyük sebebi ise zaten kameralarda iyi olan P30 Pro ve Mate 20 Pro modelinin üzerine pek bir şey koymamış olması. Bakınız: Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy S10+ vs P30 Pro Kamera Karşılaştırma

Evet kamera konusunda Huawei iyi işler çıkartıyor ve iPhone 11 Pro’yu hariç bıraktığımızda bugüne kadar ki en iyi kameraya sahip akıllı telefon Mate 30 Pro (DxOmark test sonuçlarına göre). Bu nedenle bunun üzerinde çok durmayacağım.

Fakat esas önemli konu bu telefonun Google hizmetlerinden yoksun bi şekilde piyasaya sunulması. Google’ın başta Play Store olmak üzere kullanıcılar tarafından neredeyse her gün kullanılan pek çok uygulaması mevcut. Bu nedenle şahsi fikrim Google’sız bir akıllı telefon düşünemiyorum.

Diğer bir konu da Mate 30 Pro her ne kadar Android 10 ile gelse de sonraki güncellemeleri muhtemelen alamayacak. Bir amiral gemisi modelinin de güncelleme alamaması kadar kötü bir durum yok. Tabi bu farklı yollarla da çözülebilir. Örneğin Huawei kendi işletim sistemini bu telefon için Android 10’dan sonra güncellenebilir hale getirebilir. Bunun da artı / eksi pek çok şeyi olacaktır. Bu nedenle şimdilik bu telefondan uzak durulması kanaatindeyim.

Son olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Google sorunu çözülmez ise bu telefonu uygun fiyatlı da olsa satın almanın pek bi anlamı kalmayacaktır. Zira her geçen gün onlarca yeni teknolojiye sahip pek çok akıllı telefonun tanıtıldığı bir dünyadayız.