Huawei Mate 30 Pro Arka Panel Koruması Sızdırıldı! Kamera Tasarımı Dikkat Çekici!

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, kare şeklindeki kamera tasarımını popüler hale getiren cihazlar. Apple ve Google, bu yıl sırasıyla iPhone 11 serisi ve Pixel 4 için aynı tasarımı benimsemiş olacaklar. Tabi ki Huawei’nin tasarımını baz almaları şirketi sinirlendiriyor olabilir.

Mate 30 Pro’nun arka paneli olduğu iddia edilen bir cam arka panel, telefonun kare şeklindeki kamera muhafazasını Moto Z3 modelinde bulunan dairesel bir kamerayla değiştireceğini gösteriyor.

Bir teknoloji blogu, Mate 20‘yi değiştirerek, sızdırılmış görüntüyü baz aldı ve telefonun nasıl görüneceğine dair bir görsel yayınlandı. Kısmi teknik çizim telefonun görünümü hakkında oldukça net bir fikir sahibi olmamıza olanak sağladı.

Dairenin kaç kamera algılayıcısını alacağından emin değiliz ama en az üç tane olması oldukça muhtemel. Cam panel, Leica markası tarafından oluşturulduğunu gösteriyor. Bu, Huawei ve Alman şirketinin bir kez daha kameraların geliştirilmesiyle ortaklığına devam edeceği anlamına geliyor.

Huawei Mate 30 Pro bir AMOLED ekran ile gelebilir. Ekranın OnePlus 7 Pro gibi 90Hz yenileme hızına sahip olacağına dair söylentiler var. Telefonda ayrıca bir parmak izi tarayıcı ve hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği ile birlikte 4000mAh üzerinde bir pil kapasitesi ile donatılabilir.