Huawei Mate 30 Pro Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei, 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan bir etkinlikle Mate 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Geçen yıl şirket, Mate 20, Mate 20 X ve Mate 20 Pro akıllı telefonlarını tanıttı.

Şirketin Mate 30 X’i tanıtıp tanıtmayacağına dair bir onay yok. Ancak söylentiler aktif olarak Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun ayrıntılarını açıklıyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Mate 30 Pro akıllı telefonun tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi içeriyor.

Sızan özellikler sayfası, Huawei Mate 30 Pro’nun ekranının 6,6 inç ile 6,8 inç arasında olduğunu ve 1176 x 2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunduğunu gösteriyor. Son zamanlarda popüler hale gelen Waterfall AMOLED ekran tasarımına ev sahipliği yapıyor. Ekran içi parmak izi okuyucusuna gömülü son derece kavisli kenarlarla birlikte geliyor.

Now is a good time for this?#HuaweiMate30Pro pic.twitter.com/rr6KniJzYP

— Teme (特米) (@RODENT950) September 10, 2019