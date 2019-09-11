Huawei Mate 30 Pro Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei, 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek olan bir etkinlikle Mate 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Geçen yıl şirket, Mate 20, Mate 20 X ve Mate 20 Pro akıllı telefonlarını tanıttı.

Şirketin Mate 30 X’i tanıtıp tanıtmayacağına dair bir onay yok. Ancak söylentiler aktif olarak Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun ayrıntılarını açıklıyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Mate 30 Pro akıllı telefonun tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi içeriyor.

Sızan özellikler sayfası, Huawei Mate 30 Pro’nun ekranının 6,6 inç ile 6,8 inç arasında olduğunu ve 1176 x 2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunduğunu gösteriyor. Son zamanlarda popüler hale gelen Waterfall AMOLED ekran tasarımına ev sahipliği yapıyor. Ekran içi parmak izi okuyucusuna gömülü son derece kavisli kenarlarla birlikte geliyor.

Mate 30 Pro’nun 60Hz yenileme hızı için destek sağlayacağı söyleniyor. Telefonun kulaklığı da ekranın altına yerleştirilmiştir. Mate 30 Pro’daki geliştirilmiş Huawei Face ID 2.0 daha hızlı ve daha güvenli. Bu, aynı zamanda kalp atış hızı ve nefes oranını izlemek için de kullanılıyor.

HiSilicon Kirin 990 5G yonga seti, Mate 30 Pro’ya 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı sağlar. Telefon, 40W SuperCharge ve 27W SuperWireless Charge için destek taşıyan 4.500mAh kapasiteli büyük bir bataryayla çalışıyor.

Android Q İşletim Sistemi, Google uygulamaları olmadan cihaza yüklenecektir. Sızan özelliklere göre, 32 megapiksellik bir ana merceğe, bilinmeyen bir ultra geniş açılı merceğe ve bir ToF sensöre sahip olacağını gösteriyor.