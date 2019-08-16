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Huawei Mate 30 Pro Çalışır Halde Görüntülendi

Huawei Mate 30 Pro akıllı telefon modelleri için yepyeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte telefonlar için son durumlar.

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei Mate 30 Pro

Akıllı telefonlar için amiral gemisi savaşı devam ediyor. Bu yarışta son olarak Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tanıtıldığını gördük. Şimdi ise gündemde olan seri Huawei Mate 30 serisi. Hem özellikleri hem de tasarımıyla fark yaratması beklenen model ise Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonları.

Merakla beklenen yeni akıllı telefonlar için sürekli bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların canlı görüntüleri ortaya çıktı. Özellikle ekran tasarımı konusunda önemli detayları ortaya koyan görsellere bakalım.

Huawei Mate 30 Pro Canlı Görselleri

Huawei Mate 30 Pro görsellerinde dikkat çeken bir detay var. Yeni akıllı telefonların görüntülerinde koruma kılıfı bulunuyor. Koruma kılıfı sayesinde telefonun tam olarak tasarımı sızmamış oluyor. Sadece ekran kısmını net bir şekilde görmek mümkün oldu.

Buna göre yeni akıllı telefonların ekran kısmında tamamen kavisli bir yapı olacak. Yan kısımlarda tamamen çerçevesiz olacak olana akıllı telefonların, her iki yandan da kavisli ekran kullanması büyük bir avantaj olacak. Bunun dışında yeni akıllı telefonların ekran kısmında ise çentikli ekran önümüze çıkacak.

Huawei Mate 30 Pro

Hem çentikli ekran hem de kavisli kenarlar, telefonun bir hayli dikkat çekmesini sağlıyor. Bunların dışında telefonların arka kısımda ise dairesel bir kamera alanına yer vermesi bekleniyor. Her ne kadar burada paylaşılan görsellerde ortaya çıkmamış olsa da arka kısımda kullanılacak olan dairesel kamera alanının da bir hayli dikkat çekeceğini düşünüyoruz.

Yeni akıllı telefonların şimdiden testlere başladığını görmek mümkün olmaya başladı. Huawei Mate 30 Pro modelleri için bu detayların netlik kazanacağı tanıtım için çok fazla bir süre kalmadı. Telefonun Ekim ayında gelmesini bekliyoruz.

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