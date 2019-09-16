Huawei Mate 30 Pro Çalışır Halde Videoda Görüntülendi!

19 Eylül’de Huawei yeni amiral gemisi Mate 30 serisini Almanya’nın Münih kentinde piyasaya sürecek. Kirin 990 serisi yongalara ek olarak, CPU / GPU performansı, AI bilgi işlem gücü ve 5G iletişim yetenekleri açısından da büyük güncellemeler elde etmesi bekleniyor.

Bu noktalarda oldukça dikkat çekici özelliklerle gelmesiyle birlikte telefonun bu yıl ki en iyi telefon olması bekleniyor. Bugün, Weibo’da canlı bir video yayınlandı. Huawei Mate 30 Pro’nun önceden sızdırılmış görüntülerine ışık tuttu.

Videoda yer alan tasarım daha önce sızdırılmış Huawei Mate 30 Pro sızdırılmış fotoğraflarıyla uyumlu. Şelale ekranı ve çentiğinin yanı sıra iyi bir ekran/gövde oranına sahip olacağız. Ayrıca koruyucu bir Huawei Mate 30 Pro kılıfı için de sızıntılarımız oldu.

Telefonun periscope 5x optik zoom‘u destekleyen yeni nesil Leica dörtlü kamera kurulumu ile donatılacağını zaten biliyorduk. Bu yeni sızıntının sadece bunu doğruladığı görülüyor.

Huawei’nin Mate 30 serisi, 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılacak. Söylentilere göre Mate 30 Pro, QuadHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.6 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun arkasında iki adet 40MP kamera, 8MP telefoto lens ve bir 3D ToF sensörü olacak.