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Huawei Mate 30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Huawei'nin yıla damgası vurması beklenen Huawei Mate 30 Pro amiral gemisinin devasa bir ekranı olacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Pro Canlı Canlı Görüntülendi!

Huawei Mate 30 Pro‘nun 3 aya kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonu hakkında sürekli olarak sızıntılar gündeme gelmeye bir süredir devam ediyordu. Bugün ise yeni bir sızıntı telefonun tam olarak neye benzediğini ortaya çıkardı. Yeni sızıntı, Ice Universe tarafından geliyor ve telefonun canlı görüntülerini bizimle paylaşıyor.

Fotoğraflarda Mate 30 Pro’yu diğer bazı cihazlarla birlikte görüyoruz. Görüntülerde telefonun arka tarafında koruma kılıfı var ve bu arka paneli gizliyor. Ancak ön panel hakkında oldukça çok bilgiyi veriyor. Huawei tarafından “Waterfall Display” olarak ekrana güzel bir bakış atıyoruz.

Mate 30 Pro’nun ekranı her iki taraftan da eğimli duruyor. Bu nedenle pratik olarak yan çerçeveler yoktur. Ekranın üstünde küçük bir çentik alıyor. Çentik içerisinde kamera ve bazı algılayıcı sensörler bulunuyor.

Görüntüler ayrıca telefonun daha yüksek bir ekran oranına sahip olmasına yardımcı olacak, oldukça ince bir çeneye sahip olduğunu gösteriyor. Huawei Mate 30 Pro, Ekim ayında piyasaya sürülecek. Muhtemelen Kirin 985 işlemci tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olacak.

Özellikleri arasında 4200mAh batarya, 6.71 inç QHD+ ekranın olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, yaklaşan Galaxy Note 10 Plus’ın 45W hızlı şarjından çok daha hızlı olan 55W hızlı şarjı destekleyeceği de söyleniyor.

KaynakMsPowerUser
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