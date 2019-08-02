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Huawei Mate 30 Pro Donanım Konusunda Oldukça İddialı!

Huawei'nin yaklaşan yeni nesil Mate 30 serisi AirGlass ve SuperSensing Camera teknolojileri ile donatılacak...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 5G

2019 yılının ikinci yarısında birçok amiral gemisi akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung‘un önümüzdeki hafta Galaxy Note 10 serisi telefonlarını piyasaya sürmesi beklenirken, yeni nesil Apple iPhone‘larının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei aynı zamanda gelecek nesil Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro serisi piyasayı süsleyecek. Bu iki telefonla birlikte Mate 30 Lite modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şimdi, şirket bize yeni Huawei’den 30 Mate serisi akıllı cep telefonlarından ne bekleyeceğimizi gösteren bazı yeni patentleri aldı. Cihaz, AirGlass ve SuperSensing Camera teknolojileri ile donatılacak.

Mate 30 serisi telefonların artık Corning Gorilla Glass yerine ekranın üzerinde AirGlass ekran koruyucu ile gelmesi bekleniyor. Huawei AirGlass, 10 üzerinden 9 olarak sınırlandırılmıştır.

Öte yandan, SuperSensing Camera modülü yaklaşmakta olan Mate 30 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak. Bu, ilk kez Huawei’nin P-serisi amiral gemisi serisinde bu yılın başlarında piyasaya sürüldü. Dört kamera kurulumunun bir parçası olarak 40 megapiksel ana sensöre sahip olacak.

Raporlara göre, akıllı telefon arka kısımda dört adet 40 megapiksel kamera sensöründen oluşan dört sensörle birlikte gelebilir. Raporda, telefonun f1.6 – f/1.4 değişken diyafram açıklığına sahip 40MP 1/1.5inç RYYB sensörüyle birlikte geleceği belirtiliyor. Ayrıca video kaydederken etkinleştirilebilecek Cine Lens adlı bir özelliğe sahip olacak.

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