Huawei Mate 30 Pro DxOMark Puanı Açıklandı

Piyasanın en iddialı akıllı telefonlarından biri olarak tanıtımı yapılan Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının değerlendirilmeleri yapılmaya başlandı. Yeni seri akıllı telefonların özellikleri bir yana, bu modelin testleri sonrasında nasıl bir seriye yer verildiği de netlik kazanmaya başladı.

Bu noktada Huawei Mate 30 Pro modeli için en çok merak edilen detay ise telefonların kameraları olmuştu. Her sene olduğu gibi Leica iş birliğine devam eden markanın, yeni akıllı telefonları için kamera değerlendirmeleri de ortaya çıktı. Huawei Mate 30 Pro DxOMark puanına baktığımız zaman yeni bir rekorun elde edildiği görülüyor.

Huawei Mate 30 Pro DxOMark Puanı Nasıl?

İlk olarak yeni akıllı telefonların kamera özelliklerinden söz edelim. Kamera özelliklerinin hemen sonrasında puanlardan söz etmek mümkün olacak. Bu noktada telefonun 4 arka kamerası olduğu görülüyor. 40 MP çözünürlük değeri bulunan f/1.6 diyafram açıklık değeri olan ana kameraya ek, 8 MP değerinde bir telefoto kamerası bulunuyor.

Bunun yanında 40 MP ultra geniş açılı bir başka kameraya daha yer veriliyor. Bu kameralar f/2.4 ile f/1.8 diyafram değerlerine sahip. 3x optik zoom, 10 kat hibrit yakınlaştırma sunulan Huawei Mate 30 Pro kameralarının, ön kısımda ise 32 MP değerinde bir kamera ile karşılandığı görülüyor.

Telefonun bu kamera özellikleriyle beraber zaten üst segment serilere dahil olacağı biliniyordu. Fakat Huawei Mate 30 Pro DxOMark puanı, beklenenin biraz daha üzerinde bir değer elde edilmesini sağladı. Bu noktada telefonun fotoğraf puanının 131 puan olduğu görülüyor. Fotoğraf çekimlerinde 131 puan alınmasına karşın video puanında ise 100 puan alındığı görülüyor.

Hem video hem de fotoğraf çekimlerinde yüksek puan alan telefonun ortalama puanı ise 121 olarak açıklandı. Bu değerle beraber yeni akıllı telefonların genel sıralamada da birinci sırada yer aldığını da ekleyelim. Böylece Galaxy Note 10+ akıllı telefonları da ikinci sıraya düşmüş oldu. Arada oluşan farkın ise 4 puan gibi bir fark olduğunu ekleyelim.