Huawei Mate 30 Pro Ekran Koruyucuları Görüldü

Mate serisi akıllı telefonlar, son dönemde piyasaya çıkmış olan ünlü amiral gemisi serisi akıllı telefonlar arasında gösteriliyor. Telefonların özelliklerine baktığımız zaman da bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu sıralar serinin zirve yapacağı model ise Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonları olacak.

Mate 20 modelinin performansı düşünülecek olursa, en iddialı akıllı telefonlardan biri olarak gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak telefonların canlı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Telefonlar için paylaşılan canlı görsellerin ortaya çıkmasının hemen ardından bu kez ise yeni akıllı telefonlara ait olduğu iddia edilen koruma camları ortaya çıktı.

Huawei Mate 30 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei Mate 30 Pro modeline ait olduğu iddia edilen ekran panellerinin paylaşılması, bu modelin tasarımının nasıl olacağını göstermiş durumda. Buna göre yeni akıllı telefonların yine çentikli ekran kullanımına devam edeceği görülüyor.

Hatta bu kez çentik alanının bira daha geniş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Eski modellerine göre biraz daha geniş bir çentik alanının bulunduğu bir akıllı telefon görmek mümkün olacak. Yine sensörler için herhangi bir delik bulunmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki yeni akıllı telefonlar için tüm sensörler ve benzeri bölümlerde bu çentik alanı içerisine yerleştirilecek.

Ekran kısmında geniş bir çentik alanına yer verilecek ancak bizim için tek detay bu değil. Huawei Mate 30 Pro ekran panellerinin ortaya çıkardığı bir başka bilgi daha var. Söz konusu akıllı telefonların ekran kenarları da tamamen kavisli olacak. Diğer modellerden farklı olarak yan kısımların tamamen kavisli olacak olması, çok geniş bir ekran alanının karşımızda olduğunu gösterecek.

Kavisler sayesinde neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefonla karşı karşıya olacağız. Telefonların ekran boyutunun ise beklentilerde olduğu gibi bir hayli yüksek olacağını söyleyebiliriz. Genel olarak eski serinin tasarımına benzer bir tasarımla geleceğini gördüğümüz Mate 30 Pro modellerine ilişkin yeni detaylar geldiği zaman, haberimizi buna göre güncelleyeceğiz.