Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei Mate 30 Pro Ekran Koruyucuları Görüldü

Huawei Mate 30 Pro Ekran Koruyucuları Görüldü

Huawei Mate 30 Pro ekran panelleri ortaya çıktı. Huawei Mate 30 Pro ekran panellerinde dikkat çeken detaylar neler olacak? Yeni modeller için son görseller.

By İbrahim Kızılırmak

-

4
0

Mate serisi akıllı telefonlar, son dönemde piyasaya çıkmış olan ünlü amiral gemisi serisi akıllı telefonlar arasında gösteriliyor. Telefonların özelliklerine baktığımız zaman da bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz. Şu sıralar serinin zirve yapacağı model ise Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonları olacak.

Mate 20 modelinin performansı düşünülecek olursa, en iddialı akıllı telefonlardan biri olarak gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak telefonların canlı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Telefonlar için paylaşılan canlı görsellerin ortaya çıkmasının hemen ardından bu kez ise yeni akıllı telefonlara ait olduğu iddia edilen koruma camları ortaya çıktı.

Huawei Mate 30 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei Mate 30 Pro modeline ait olduğu iddia edilen ekran panellerinin paylaşılması, bu modelin tasarımının nasıl olacağını göstermiş durumda. Buna göre yeni akıllı telefonların yine çentikli ekran kullanımına devam edeceği görülüyor.

Hatta bu kez çentik alanının bira daha geniş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Eski modellerine göre biraz daha geniş bir çentik alanının bulunduğu bir akıllı telefon görmek mümkün olacak. Yine sensörler için herhangi bir delik bulunmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki yeni akıllı telefonlar için tüm sensörler ve benzeri bölümlerde bu çentik alanı içerisine yerleştirilecek.

Huawei Mate 30 Pro

Ekran kısmında geniş bir çentik alanına yer verilecek ancak bizim için tek detay bu değil. Huawei Mate 30 Pro ekran panellerinin ortaya çıkardığı bir başka bilgi daha var. Söz konusu akıllı telefonların ekran kenarları da tamamen kavisli olacak. Diğer modellerden farklı olarak yan kısımların tamamen kavisli olacak olması, çok geniş bir ekran alanının karşımızda olduğunu gösterecek.

Kavisler sayesinde neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefonla karşı karşıya olacağız. Telefonların ekran boyutunun ise beklentilerde olduğu gibi bir hayli yüksek olacağını söyleyebiliriz. Genel olarak eski serinin tasarımına benzer bir tasarımla geleceğini gördüğümüz Mate 30 Pro modellerine ilişkin yeni detaylar geldiği zaman, haberimizi buna göre güncelleyeceğiz.

25,648BeğenenlerBeğen
57,094TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikLG V30 Android Pie Güncellemesi Geldi
Sonraki İçerikZTE Axon 10 Pro ile Çekilmiş Görselleri Yayınlandı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 5G Modeli TENAA Kayıtlarında Ortaya Çıktı

Akıllı telefonları için en hızlı davranan markalardan biri olan Xiaomi, çok sık yeni akıllı telefon modeli tanıtmaya başladı. Bir yandan amiral gemisi bir yandan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X için Kavisli Ekranlar Geliyor

Ekran altında kamera teknolojisi gibi iddialı teknolojiler sunmasıyla bir anda akıllı telefon markaları içerisinde farkını ortaya koymayı başaran Oppo, şu sıralar yeni bir ekran...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ZTE Axon 10 Pro ile Çekilmiş Görselleri Yayınlandı

Telefonların kameralarında kullanılan lensler değişmeye başladı. Yeni akıllı telefonların lenslerinde çok daha gelişmiş modellere yer verilmeye başlandı. Son dönemlerde ise kameraların ne kadar yakınlaştırma...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG V30 Android Pie Güncellemesi Geldi

LG akıllı telefonlarını öne çıkarma konusunda çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Yeni akıllı telefonları için çok hızlı davranmıyor olsa da eski modeller için güncelleme desteği devam...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nubia Z20 Kamerası Fark Yaratacak

Oyun odaklı akıllı telefonların adlarıyla gündeme gelen Nubia, ana markası olan ZTE’nin önüne çıkmaya başladı. Öyle ki markanın sürekli olarak yeni akıllı telefonlarında çıtayı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate X Tasarım Değişiklikleri Aldı

Katlanabilir akıllı telefon fikri, çok kısa bir süre içerisinde kabul gördük ve piyasada bu ürünlere karşı bir talep oluşmaya başladı. Markalarda bir bir bu...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.