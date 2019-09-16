Huawei Mate 30 Pro Ekran Tedarikçisi Belli Oldu!

19 Eylül’de tanıtılması beklenen Huawei Mate 30 Pro'nun 90 derelik bir eğime sahip olan şelale ekran tedariğini LG Display sağlayacak...

Huawei’nin premium yeni nesil Mate 30 serisi amiral gemisi akıllı telefonları 19 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde piyasaya sürülecek. Telefonun tanıtımından önce ayrıntıların çoğu çevrimiçi olarak sızdırılmış durumda.

En son bilgilere göre LG Display, yaklaşmakta olan birinci sınıf Mate 30 serisi akıllı telefonları için Huawei’ye esnek organik ışık yayan ekran olan OLED paneller tedarik edecek.

Akıllı telefonun ekranı, her iki tarafın açılarını 90 dereceye yakın eğikliği olan “şelale ekranı” tasarımıyla geliyor. Daha önce Samsung Display‘in Mate 30 serisi OLED panelleri tedarik ettiği bildirildi. Kaynağa göre şelale ekran üretimi, kapak cam işleme teknolojisi ve hassas laminasyon işlemleri gerektiriyor.

Huawei Samsung Display’den sert OLED panellerin tedariğini istemişti. Ancak esnek OLED panelleri LG Display ve BOE tarafından sağlandı. Şirketin LG Display ve BOE’ye Huawei akıllı telefonlar için esnek OLED panel tedarikçisinin bir statüsü verdiği bildirildi.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen P serisi akıllı telefonlardan P30 için 6.1 inçlik AMOLED ekranını Samsung Display’den temin etti. Ancak P30 Pro’nun 6.47 inç AMOLED ekranı LG Display ve Çin merkezli BOE tarafından sağlandı.