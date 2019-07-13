Huawei Mate 30 Pro Ekranları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında en çok beklenen modellerden biri olarak değerlendirilen Huawei Mate 30 Pro modeline ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekim ayı gibi tanıtılmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonların bu kez ekran panelleri ortaya çıktı.

Aslında söz konusu akıllı telefonların ekran panelleri için belli başlı detaylar ortaya çıkmıştı. Daha önce panellerin görsellerin paylaşıldığını da gördük. Fakat yapılan tüm paylaşımlara üst kısmın bulanıklaştırılması dikkat çekmişti. Bu nedenle tam olarak ekran tasarımında nasıl bir yapının tercih edileceği ortaya çıkmamıştı.

Şimdi ise yeni akıllı telefonların ekran tasarımı ortaya çıkmış oldu. Buna göre beklenenden daha farklı bir yapı söz konusu olacak. Özellikle çentik alanı bölümünde beklentileri değiştirecek gelişmeler var.

Huawei Mate 30 Pro Ekranları Nasıl Olacak?

Görsellere baktığımız zaman Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının ekranlarında çentik alanının kullanılacağını görüyoruz. Çentik alanının kullanılmaması, kameraların ekrana gömülü olarak gelmesi beklenen tasarımdı ancak son görseller gösteriyor ki çentik alanı kullanımı devam edecek.

Bunun yanında Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının çentik alanının diğer modellere göre biraz daha küçültüğü görülüyor.

Daha ince bir çentik alanı kullanılan akıllı telefonların, bunun dışında kavisli kenarlar kullanacağı da net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Genel olarak çentik alanının çok daha küçültülmüş olduğunu da ekleyelim. Bu kısımda herhangi farklı sensör yerleşimi yapılıp yapılmayacağı konusunda da bilgi elde etmek mümkün olmadı.

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında dikkat çeken bir başka detay ise telefonların ekran üzerinde parmak izi sensörü desteklemesi olacak. Aynı görsellerde ekran panellerinim içerisinde parmak izi sensörlerinin yer aldığı da net bir şekilde görülmekte.

Parmak izi sensörlerinin yer aldığı panellerin çok daha geniş olduğunu ve muhtemelen bunun için ayrılacak olan alanın da geniş olacağını da belirtelim.

Daha önce kamera sistemi konusunda da detayları paylaşılan Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonlarının genel olarak çok daha dikkat çekici panellere sahip olacağı ve iddialı bir teknoloji ile geleceğini de söylemek yanlış olmaz.