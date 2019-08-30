Huawei Mate 30 Pro Gönderimleri Daha Tanıtılmadan Ertelendi!

ABD ticaret yasağından bu yana, Huawei’nin dünya çapındaki satışları etkilendi. Şirketin Avrupa’daki pazar payı ve sevkiyatları düştü ve küresel beklentileri hala belirsiz görünüyor. Mayıs ayında şirkete geri verilen geçici lisans uzatıldı.

Yalnızca mevcut ürünler için nasıl geçerli olduğunu göz önünde bulundurarak, markanın Huawei Mate 30 serisi gibi yeni modelleri bu ticari yasaktan etkilenecek. Mate 30 serisi, Mayıs ayında ticaret yasağı yürürlüğe girdikten sonra Huawei’nin ilk büyük amiral gemisi serisi.

Telefon, Samsung Galaxy Note 10 Plus modellerine ve yaklaşan iPhone’lara güçlü kamera kurulumu ile rekabetçi bir yaklaşım sergileyecek. Ancak ortaya çıkan son raporlara göre Huawei’nin ticaret yasağı nedeniyle telefonun küresel piyasaya çıkmasını geciktirebileceğini bildirdi. Sonuç olarak telefonun küresel beklentileri oldukça düşük görünüyor.

Huawei, tedarik zincirini ABD merkezli olmayan yedek parçalarla dengelemek için çabalıyor olsa da, yazılım uygun herhangi bir değişikliğin olmadığı bir alan. Temel olarak, Android açık kaynaklı bir platformdur. Bu yüzden Mate 30 serisi işletim sisteminin lisanssız bir sürümünü kullanabilir.

Bununla birlikte, uluslararası kullanıcılar için Android’in çok önemli bir unsuru haline gelen Google Hizmetler olmadan, küresel satışlar kesinlikle etkilenecek. Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS’unu kullanmaya karar verse bile, bu Google Uygulamaların eksikliği sorununu çözmüyor. Dolayısıyla şimdilik, HarmonyOS, sorun için uygun bir çözüm gibi görünmüyor.