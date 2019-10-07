Huawei Mate 30 Pro Google Uygulamalarını Destekliyor!

Huawei, geçen ay Çin’de yeni nesil Mate 30 serisi amiral akıllı telefonlarını piyasaya sundu. Telefonlar, ABD – Çin savaşından etkilendiği için Google uygulamaları ve hizmetleri desteği bulunmuyor. Önceki telefonlarda Google uygulamaları yer alırken, bu seride olmaması şirket için bir ilk oldu.

Ancak kullanıcıların Mate 30 serisi telefonlara Google uygulamaları ve hizmetleri yüklemesini sağlayan bir geçici çözüm mevcuttu. Ancak, geçen hafta yayınlanan bir rapor, geçici çözümü kullanarak güvenlik sorunlarıyla ilgili endişeleri ortaya çıkardı.

Kısa bir süre sonra, Google hizmetlerini yüklemek için geçici çözüm olan LZ Play uygulaması kapatıldı. Şimdi ise en son geliştirmeler ile Huawei Mate 30 Pro’ya Google Hizmetlerinin hala kolayca ve başarılı bir şekilde kurulabildiği bildiriliyor.

Tüm uygulamaların hemen kurulduğunu ve çalıştığını ve herhangi bir sorun yaşamadan mükemmel çalışmaya devam ettiğini bazı kaynaklar iddia ediyor. Raporda, çalışmayan Google Pay servisiyle ilgili endişeler de ele alındı.

Ayrıca bkz: Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Sorunun, Huawei’nin özel kullanıcı arayüzü olan EMUI ile ilgili olduğunu iddia etti. Google hizmetlerini çalıştıran telefonlar da dahil olmak üzere diğer Huawei cihazlarında da Google Pay çakışmaları rapor edildiğini ekliyor. Geçici bir çözümün olması oldukça iyi bir durum oldu.