Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

2019 yılının en iyi telefonlarından birisi olan Huawei Mate 30 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Elimizde şelale ekran adı verilen son derece kavisli bir ekran donanımı bulunuyor. Ek olarak amiral gemisi süper güçlü bir yonga setine, Lumia 1020’den bu yana en büyük kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.

6.53inç OLED ekran, ekran gövde oranını zorluyor ve telefonun kenarlarına kadar uzanıyır. Üstte yer alan büyük çentik, bokeh efektleri ve gelişmiş yüz tanıma için 3D ToF sensörüne ve 32MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Üstelik arka tarafta da başka bir ToF modülü var.

Arkasında yer alan dörtlü kamera kurulumu da son derece ilgi çekici. Bunlardan ikisi 40MP sensör, yepyeni ultra geniş açılı Cine Kamera ve 8MP telefoto sensörü. Cine kameramız, 7860fps’de slow motion çekimini destekleyerek bir ilke imza atıyor.

Yeni nesil 7nm süreci bulunan Kirin 990 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Üstelik 16 çekirdekli GPU ve AI ile ilgili işlemler için özel çift çekirdekli NPU telefona destek sağlıyor. Depolama alanında da büyük yenilik var.

UFS 3.0 desteği bulunan ve altta özel bir standart olan Nano Bellek üzerinden genişletme seçeneğine sahip 128 GB veya 256 GB seçeneklere sahip olacağız. Özellikleri saymakla bitmeyecek gibi duruyor. Bu yüzden hızlıca teknik özelliklere geçelim.

Huawei Mate 30 Pro Teknik Özellikleri

Ekran Kavisli 6,53 inç OLED Panel, 1176×2400 piksel çözünürlük (409ppi); HDR10; jest ve M-Pen desteği. İşlemci Kirin 990, sekiz-çekirdekli işlemci, Mali-G76 MP16 GPU, çift çekirdekli NPU. RAM 8GB RAM Dahili Depolama 128 / 256GB UFS3.0 depolama (Nano Bellek – karma yuva ile genişletilebilir). İşletim Sistemi Android 10, EMUI 10 Arka Kamera Birincil: 40MP (RYYB filtre), 27mm eşdeğer mercek, f/1.6 açıklık, OIS, PDAF; Telefoto: 8MP, 80mm (3x optik zoom), f/2.4, OIS, PDAF; Ultra geniş açılı: 40MP (RGGB filtre), 18mm, f/1.8, PDAF; ToF kamera; 4K’da 60fps video yakalama, 720’de 7680fps slow motion Selfie Kamerası 32MP, f/2.0; ToF camera. Güvenlik Ekrna altı optik parmak izi okuyucu, 3B yüz tanıma. Batarya 4,500mAh; Supercharge 40W; 27 W kablosuz şarj; 27W kablosuz şarj ters. Fiyat Türkiye’de yaklaşık fiyatının 9.999 TL’den başlaması bekleniyor

Telefonun üst düzey özellikleri olsa da, ABD-Çin ticaret çatışması, Mate 30 serisi için ciddi sonuçlar doğurdu. Sahip olduğumuz Mate 30 Pro, önceden yüklenmiş hiçbir Google uygulaması veya hizmeti ile birlikte gelmiyor.

Bundan dolayı geçici çözümleri deneyebilir ve sık kullandığınız uygulamaları sideload edebilir veya Huawei’nin uygulama mağazasını kullanabilirsiniz. Ama bu zulüme katlanmanız gerekecek. Şimdi ise tasarıma bir göz gezdirelim.

Huawei Mate 30 Pro Tasarım İncelemesi

Mate 30 Pro dört renkte mevcut – siyah, uzay grisi, zümrüt yeşili ve kozmik mor. Telefonun iki noktada tasarım farklılığı mevcut. Bunlardan birisi 6.53 inç şelale ekran tasarımı, diğeri ise arkasında dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan dairesel kamera modülü. Bu, Mate 20 Pro‘da gelenckare modüle göre bir tasarım değişikliği.

Mate 30 Pro’nun ön ve arka tarafı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Üstelik Huawei, ekranın parmak izlerine karşın iz tutmayacağını iddia ediyor. Fakat inceleme boyunca arka taraf gayet fazla bie şekilde parmak izlerini muhafaza ediyor. Ama bu bir kusur değil daha çok parlak kaplamaya sahip olan telefonların genel sorunu.

Telefon su geçirmezlik ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahiptir. Mate 30 Pro da önceki modele benzer bir çentik var. Ancak diğer birçok Android telefonlarda bulunan gözyaşı çentiği yerine burada çok daha geniş bir sorun mevcut. Bunun sebebi 3D Face Unlock teknolojisinden kaynaklı. Aynı zamanda bir hareket sensörü de var.

Çentik biraz büyük, Huawei P30 Pro‘nun su damlası çentiğine kıyasla bu yeni model daha eski bir tasarıma benziyor. Yeni nesil iPhone’lara bile baktığımızda FaceID’den dolayı geniş çentikleri var.

Huawei Mate 30 Pro Ekran İncelemesi

Mate 30 Pro, 6.53 inç OLED ekrana sahip ve daha önce de belirttiğimiz gibi kenarlarda son derece kavisli tasarım mevcut. Ancak bunu bir devrimsel bir yaklaşım değil. Yine de tamamen uçtan uca bir ekrana sahip olduğunuz anlamına geliyor. Çözünürlük iyidir, netlik ve uzun ömürlü.

P30 Pro’da olduğu gibi, Mate 30 Pro’nun ekranı da Huawei’nin akustik ekran teknolojisine sahip bir hoparlör olarak kullanılıyor. Bu, çentikte bir hoparlöre sahip olan Mate 20 Pro’dan farklı bir değişiklik.

Ekranın kenarına iki kez dokunarak ses seviyesini değiştirebilirsiniz, çünkü bu ekran tasarımında ses düğmesi yok demektir. Standart Android ses kaydırıcısı daha sonra ayarları yapmanız için ekranda belirir.

Huawei Mate 30 Pro Yazılım

Mate 30 Pro’daki mevcut yazılım, piyasaya sürülmesinden önce sürekli söylentilere konu oldu. Ama o kadar söylentiye karşın Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı Huawei’nin EMUI 10 kullanıcı arayüzüne sahip. Ne yazık ki, Google uygulamaları veya hizmetleri yok. Üstelik Huawei bunları yüklemenin bir yolu olmadığını söylüyor.

Huawei’nin bazı büyük isimli uygulamalara sahip kendi App Gallery mağazası var. Şirket geliştiricilere hitap etmek için çok çalıştığını söylüyor. Ancak o kadar da önemli bir mağaza değil.

EMUI 10 Google’ın Android 10 işletim sistemine dayandığından, Mate 30 Pro’nun yeni özelliklerinin birçoğu tüm Android 10 telefonlara gelen yeni özelliklerdir. Sistem genelinde bir karanlık mod var, artık uygulamalar için konum izinlerini daha iyi kontrol edebilirsiniz.

Huawei Mate 30 Pro Kamera İncelemesi

Huawei P30 Pro incelememizde, telefonun pazar lideri dörtlü kamerası olduğuna değinmiştik. Mate 30 Pro’da da benzer bir kurulum var. Leica ortaklığı birkaç değişiklik olsa da devam ediyor. Bu dairesel arka kamera modülü kesinlikle göze çarpan bir tasarım unsurudur ve oldukça dikkat çekicidir.

Özet olarak Mate 30 Pro, 8 megapiksel 3x optik zoom‘un yanı sıra tamamen yeni bir 40 megapiksel ultra geniş Cine Kamera ile geniş bir 40 megapiksel büyük SuperSensing sensörünü bir araya getiriyor. Ayrıca, arka plan bulanıklığını (bokeh efekti) sağlayan ve derinlik sensörü olan ToF lensi de var.

Kamera Örnekleri

Kamera, sahne bilgisini otomatik olarak alfılar ve buna göre ayarlamalar yapabilir. AI bu konuda son derece iyidir ve özellikle portreler çekerken çok kullanışlıdır. Bununla birlikte, daha önce de söylediğimiz gibi, ayarların bir kısmı mavileri ve yeşillikleri artırırken biraz elle yapılır.

Peki P30 Pro’nun kamera kurulumundaki değişiklikler neler? İlk olarak, optik zoom Mate’de azaltılmıştır – şimdi 5x yerine 3x zoom var. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan görüntüler Mate 30 Pro’da eski Huawei modellerinde olduğu kadar net değildi. Dijital zoom çok iyi, ancak ışık bir konu olduğunda, burada kullanılan sensör göz önüne alındığında detaylar bozulur.

Ayrıca bkz: Huawei Mate 30 Pro vs Galaxy Note 10 Plus vs iPhone 11 Pro Max Karşılaştırması

Geniş açılı sensörde de muhtemelen biraz daha daraltıldı. Bunun da sebebinin kenarları daha net göstermesi için bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Video açısından, telefon akıllara durgunluk veren 60 fps’de 4K ve 7680 fps’de ultra yavaş çekim yapabilir. Bu genelde bir nesne çok hızlıysa iş görüyor.

Mate 30 Pro’nun gece modu, slow-motion’dan çok daha kullanışlı ve son zamanlarda bir Huawei gücü oldu. Kamera karşılaştırmaları için iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Kamera Karşılaştırması adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Huawei Mate 30 Pro Performans ve Pil Ömrü

Kirin 990, Huawei’nin HiSilicon serisinin yeni platformu. Donanım olarak sekiz çekirdekli işlemci barındırıyor. Etkileyici AI geliştirmelerine ek olarak en son Cortex-A76 ARM mimarisini ve Mali G76 grafik işlemcisini kullanıyor. Kirin 980 gibi büyük bir işlemci, en yeni nesil 7nm üretim sürecine dayanıyor.

19 Eylül 2019’da Münih’teki lansman etkinliğinde Huawei hız testlerini gösterdi. Testler, Samsung S10 5G‘den daha yüksek hızlara ulaşıyor. Tabi ki 5G desteğinin henüz ülkemizde olmaması da büyük bir sorun oluyor. Ancak oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kablosuz şarj 27W‘a yükseltildi ve kablolu USB-C SuperCharge desteği ile geliyor. Ters şarj da hız açısından 3 kat iyileşme aldı. Kablosuz şarj iyileştirmesi oldukça makul seviyelerde. Ancak her zaman olduğu gibi, hıza ihtiyacınız varsa kablolu şarj her zaman daha etkili.

Performans Testleri

Batarya ömrü açısından 4.200mAh batarya büyük iş görüyor. Oldukça şaşırtıcı bir kapasite. Tek bir sarjla 24 saati rahat rahat geçirebilirsiniz. Sosyal uygulamalar, biraz video akışı, bol miktarda kamera deneyimi ve e-posta da dahil olmak üzere günlük kullanımla ikinci güne kadar idare edebilir.

Mate 30 Pro içindeki 3D Face Unlock o kadar hızlı ki, özellikle hareket halindeyken bile doğrudan yüzünü tanır ve kilit ekranını otomatik olarak açar. Yeni üst seviye Android telefonların çoğunda olduğu gibi ekranın altında bir parmak izi sensörü de var.

Ama 3D Face Unlock’u etkinleştirdiyseniz, o zaman kullanmanız gerekmeyecek. Ultrasonikten ziyade optik bir sensör olarak kalıyor ve biraz daha hızlı olabilse de, kesinlikle test ettiklerimizin yanında biraz yavaş.

Genel Değerlendirme

Mate 30 Pro harika bir akıllı telefon. Tasarım harika. Kamera süper. Pil ömrü çok yüksek. Ama buna karşılık sorunlu bir telefon diyebiliriz. Çünkü Google uygulamalarının eksikliği büyük bir sorundur.

Böyle kötü bir haber muhtemelen düşük bir fiyatla hafifletilebilir. Ancak 799 Euro ile şu anki maliyet olarak belirlendi. Ülkemize bu fiyat etiketi 9999 TL civarında geleceği de büyük sorun. Google hizmetlerinin olmaması sorun değilse, fiyatı makul diyebiliriz.