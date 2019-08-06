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Huawei Mate 30 Pro Kamera Özellikleri Netleşiyor!

Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro, 40+40MP'lik iki farklı sensöre sahip olabilir...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Pro Kamera Özellikleri Netleşiyor!

Huawei Mate 30 serisi, muhtemelen bu yılın en çok beklenilen cihazlarından birisi oldu. Telefonlar hakkında o kadar çok söylenti söz konusu oldu ki, merak konusu olmaktan kendini alamadı. Şimdi ise ortaya yeni bir bilgi çıktı. Huawei Mate 30 Pro, iki adet 40MP sensöre sahip olabilir.

Mate 30 Pro’nun bir 40MP ana kamerayı ve bir başka 40MP ultra geniş açılı lensi kullandığı iddia ediliyor. Ana kamera daha geniş 1/1.55 inçlik bir sensöre sahip olması bakımından farklılık gösterirken, ultra geniş açılı kamera P30 Pro‘nun ana kamerasıyla aynı boyutta olacak.

Bunun dışında, Mate 30 Pro, P30 Pro’ya benzer şekilde 8MP olması beklenen üçüncü bir telefoto lensi de alacak. Mate 20 Pro‘nun üçlü kamera kurulumu vardı. Buna karşılık Huawei Mate 30 Pro’nun kamera özelliklerini yükseltmeye karar verdi. Bu da oldukça olağan bir durum diyebiliriz.

Ice Universe tarafından yayınlanan tweette, Mate 30 Pro’nun sensörleri de Galaxy Note 10’un 12MP 1/2 inçlik sensörüyle karşılaştırılıyor. Ice Universe, Note10’un Mate30 Pro’yu kamera donanımı açısından yenme şansının olmadığını iddia ediyor.

Sensör boyutu görüntü kalitesini etkileyen tek faktör değildir. Samsung‘un Note 10 Plus’u Mate 30’dan daha iyi fotoğraflar çıkarabilir. Tabi ki şu anda bunlar söylenti ancak bu gibi söylentilerin çıkması yanlış bilgi olacağı anlamına da gelmiyor.

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