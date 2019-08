Huawei Mate 30 Pro Kamera Özellikleri Netleşiyor!

Huawei Mate 30 serisi, muhtemelen bu yılın en çok beklenilen cihazlarından birisi oldu. Telefonlar hakkında o kadar çok söylenti söz konusu oldu ki, merak konusu olmaktan kendini alamadı. Şimdi ise ortaya yeni bir bilgi çıktı. Huawei Mate 30 Pro, iki adet 40MP sensöre sahip olabilir.

Mate 30 Pro’nun bir 40MP ana kamerayı ve bir başka 40MP ultra geniş açılı lensi kullandığı iddia ediliyor. Ana kamera daha geniş 1/1.55 inçlik bir sensöre sahip olması bakımından farklılık gösterirken, ultra geniş açılı kamera P30 Pro‘nun ana kamerasıyla aynı boyutta olacak.

Bunun dışında, Mate 30 Pro, P30 Pro’ya benzer şekilde 8MP olması beklenen üçüncü bir telefoto lensi de alacak. Mate 20 Pro‘nun üçlü kamera kurulumu vardı. Buna karşılık Huawei Mate 30 Pro’nun kamera özelliklerini yükseltmeye karar verdi. Bu da oldukça olağan bir durum diyebiliriz.

There seems to be a lot of people who don't know how big the gap is. I'll draw a picture to tell you that, in fact, Note10 has no chance of beating Mate30 Pro in terms of camera hardware. pic.twitter.com/f8W2kSTLqk

— Ice universe (@UniverseIce) August 4, 2019