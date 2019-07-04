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Huawei Mate 30 Pro Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro, X benzeri hizalanmış, yuvarlak kesikli bir kamera modülüne sahip olacak...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Pro Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Ekim ayında, Huawei‘nin Mate 30 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Geçmişteki raporlar, Mate 30 Pro’nun arkasında dikdörtgen kamera ızgarasının bulunduğunu iddia etti. Daha çok Mate 20 ile gelen kamera kurulumuna benzeyecekti.

Bununla birlikte, dört kamera lensine sahip yuvarlak şekilli modülün olduğunu gösteren yeni bir teknik çizim bugün ortaya çıktı. Ayrıca, telefonun ekran tasarımını gösteren başka bir sızdırılmış görüntü de paylaşıldı.

Cam arka panelinin, büyük boyutlu yuvarlak kesikli, sızan bir fotoğrafı bu hafta başlarında da bir kez daha sızdırılmıştı. Cihazın rengi, Huawei Mate 20 serisinin Emerald Green sürümüne benziyor.

Huawei Mate 30 Pro Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Dört kamera lensi ve LED flaşın kurulumu “X” şeklinde betimlenmiştir. Görüntü telefonun Leica markalı SUMMILUX-H lens ile donatılacağını ve 5x optik zoom ile geleceğini gösteriyor. Şimdilik Mate 30 Pro’nun kamera detayları hakkında bilgi yoktur.

Huawei Mate 30 Pro Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Ayrıca, Mate 30 Pro’nun ön panelinin sızdırılmış bir görüntüsü de cihazın oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Telefonun üst çerçevesi görüntüde bulanık. Bundan dolayı bir çentik olup olmadığını belirlemek zor. Ekran sol ve sağ kenarlara doğru eğridir. Telefonun alt çerçevesi, önceki modele göre çok ince görünüyor. Bu, Mate 30 Pro’nun daha yüksek bir ekran sunacağı anlamına geliyor.

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