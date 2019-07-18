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Huawei Mate 30 Pro Kamerada Bir İlke Sahip Olabilir!

Huawei Mate 30 Pro, bir ilke imza atarak sinematografik lenslere ev sahipliği yapabilir...

By Muhammed Arslan

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Huawei Mate 30 Pro Kamerada Bir İlke Sahip Olabilir!

Huawei, en yeni amiral gemisi Mate 30 Pro modelini birkaç ay sonra tanıtacak. Fakat oraya çıkan sızıntıların birçoğunda hala çelişkiler mevcut. Ayrıca en çok söylenti kamera özellikleri yönünde. Söylentiler arasında arka tarafında dörtlü kamera kurulumunun olacağı varsayılıyor.

Bugün ise bu kameralardan birisinin Sinematik Lens olduğu iddia edildi. Huawei, fotoğraf çekimi konusunda sürekli olarak geliştirmeler yapıyor. Buna ek olarak kamera departmanında da yenilikler bekleniyor. En azından Samsung, Apple ve Google‘ın amiral gemileriyle karşılaştırıldığında video kısmında da yenilikler yapmalı.

Tabi ki bunların her biri kesin ve resmi bilgilere dayanmıyor. Kaynağın orta sunduğu raporun altında, Çinli şirket tarafından Avrupa’da yapılmış bir patentin bilgileri göze çarpıyor. Patentte yer alan: “akıllı telefon, sinematografik, kamera” etiketleri yer alıyor.

Ayrıca patent başvurularının başlıkları da dikkat çekici – Cine-Lens ve Camera Matrix. Sinematografik optikler klasik olanlardan farklıdır. Hareket halindeyken bile her koşulda video kaydı için, yüksek görüntü kalitesi ve netleme, ışık, diyafram ve çok daha fazlası üzerinde hassas kontroller sağlayarak oluşturulur.

Özelliklerinden dolayı bu tür kameralar pahalıdır. Gelgelelim daha öncesinde periskop lenslerin telefonlarda yer aldığını varsayarsak, bu tür özelliklerin de zamanla yaygınlaşacağını varsayabiliriz.

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