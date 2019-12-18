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Huawei Mate 30 Pro Şimdi 128GB’lık Sürümüyle Satışta!

Çok sevilen Mate 30 Pro yeni bir depolama özelliği ile satışta!

Ayşen Sıla

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Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Huawei Mate 30 serisi, geçtiğimiz birkaç aydan bu yana piyasada. Çinli üretici Mate 30 Pro 5G’yi 256 GB ve 512 GB depolama modellerinde satıyor. Bugün Çinli üretici telefonun 128 GB modelini satışa çıkardı.

Mate 30 Pro 5G‘nin 256 GB ve 512 GB depolama çeşitleri gibi, 128 GB‘lık modelinde de 8 GB RAM bulunuyor. 128 GB Mate 30 Pro 5G, 915 dolar (5.424 Türk Lirası) fiyat etiketi ile satışa sunulabilir. Telefon, sırasıyla 986 dolar (5.845 Türk Lirası) ve 1.129 dolar (6.692 Türk Lirası) fiyatlarındaki 256 GB ve 512 GB değişkenleriyle birlikte bulunacak. Yeni model, Vegan Leather Forest Green ve Vegan Leather Orange gibi renklerle satın alınabilir.

Mate 30 Pro 5G, 1176 x 2400 piksel tam HD + çözünürlük sunan 6.53 inç OLED ekrana sahip. Ekrandaki daha geniş çentik ile 32 mg piksel pikselin önünü ve 3D yüz kilidini açmak için karmaşık sensörleri içeren akıllı telefon, 18,5: 9 en boy oranı sunuyor. Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 6 ile korunmakta.

Huawei Mate 30 Pro Alınır mı?

Kirin 990 5G yonga seti akıllı telefona güç veriyor. Telefon, 12 GB‘a kadar LPDDR4x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.0 depolama alanıyla birlikte geliyor. Deposunu genişletmek için bir nanoSD kart yuvası (paylaşılan SIM yuvası) da var. EMUI 10 tabanlı Android 10 işletim sistemi ise cihazı çalıştıran konumda.

Leica tasarlanmış dörtlü kamera kurulumu telefonun arka tarafında bulunuyor. Bir OIS destekli 40 megapiksel ana lens, 3x optik zoom desteğine sahip 8 megapiksel telefoto sensör, 40 megapiksel ultra ince shooter ve 3D lens içeriyor. Telefonda 32 megapiksellik ön kamera da bulunuyor.

Huawei Mate 30 Pro 5G’nin 4.500mAh bataryası 40W hızlı şarj, 27W hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjı destekliyor. Telefon, bir ekran parmak izi ile donatılmış. 3.5mm ses jakı desteği yok. Telefon IP68 sınıfı toz ve suya dayanıklı gövde ile birlikte raflarda yerini alacak.

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