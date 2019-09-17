Huawei Mate 30 Pro Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Birkaç gün içinde Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil Mate serisi premium amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Lansman öncesinde, şirket bazı cihazların özelliklerini taklit ediyor.

Huawei Weibo’da, tabletin yan kenarında iki oyuncunun masa tenisi oynadığı yeni bir tanıtım videosunu paylaştı. Muhtemelen şelale ekran tasarımı sayesinde, Mate 30 Pro’nun yan kontrollerine işaret ediyor.

Teknik özelliklere gelince, Huawei Mate M30 Pro’nun şirketin kendi Kirin 990 yonga seti ve 90Hz yenileme hızı göstergeli bir AMOLED ekranı ile güçlendirilmesi bekleniyor. Raporlar, telefonun 40W hızlı şarj desteği ve 27W SuperWireless şarj desteği ile 4.500mAh batarya ile güçlendirildiğini iddia ediyor.

Telefonun arkasında iki adet 40 MP kamera sensörü, 8 MP telefoto lens ve bir 3D ToF sensörü olacak. Akıllı telefonun ayrıca, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı ile birlikte 8 GB ve 12 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sınıfı ile gelecek. Akıllı telefonun ayrıca, en son Android 10 işletim sistemine dayalı EMUI 10 özel kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.