Huawei Mate 30 Pro Teknik Çizimleri ve Bazı Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei kısa süre önce 19 Eylül’de Mate 30 serisi amiral gemisi telefonunu Almanya’nın Münih kentinde piyasaya sürüleceğini onayladı. Telefon bugün ilk defa görüntüleniyor. PriceBaba, yaklaşmakta olan Huawei Mate 30 Pro akıllı telefonunun teknik çizimlerini paylaştı.

Huawei Mate 30 Pro, geçen yıl piyasaya sürülen Mate 20 Pro akıllı telefon gibi arka tarafında cam panele sahip. Bu da onu birinci sınıf bir tasarımla karşımıza getirecek. Arka panel, 2×2 ızgarada düzenlenmiş dörtlü kameraka kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ancak bu sefer kare yerine, yuvarlak kamera modülü var.

Mate 20 Pro, yaklaşık 158.1 x 73.6 x 8.7 mm boyutlarında ve cihazın kabarıklığında cihaz kalınlığı yaklaşık 9,7 mm’ydi. Telefonun ön panelinde çentiği azaltılmış bir ekran var. Ekranın kavisli kenarları yanlardan kullanımı oldukça kolay hale geliyor. Bu sefer telefonda Waterfall denen ekran tasarımı bulunuyor.

Telefonun, 6.6 inçlik bir ekrana sahip olabileceği tahmin ediliyor. Azaltılmış çentik, ön tarafından birden fazla kamera kurulumu donatılabilir. Kaynak, telefonun 3B yüz kilidi açma özelliğini destekleyip desteklemediğini onaylamadı. Ayrıca, bir ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olup olmadığına dair bir onay yoktur.

Cihazda ses seviyesi düğmesi yoktur ve açma / kapama tuşu sağ köşede görünüyor. Sesi kontrol etmek için güç düğmesinin üzerinde dokunmaya duyarlı bir alan olabilir. Telefonun alt kenarında bir SIM tepsisi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör var. Cihazın üst tarafında bir kızılötesi donanımı ve mikrofon bulunuyor.